Łukasz Musiałkiewicz nowym prezesem Zarządu Enefit w Polsce

Od stycznia 2024 r., Łukasz Musiałkiewicz objął stanowisko prezesa Zarządu Enefit w Polsce, spółki wchodzącej w skład estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich. Na swoim nowym stanowisku Musiałkiewicz będzie odpowiadał za dalszy rozwój firmy na polskim rynku poprzez dostosowanie do potrzeb biznesu oferty na zakup energii i gazu. Dodatkowo spółka rozszerzyła niedawno swoją ofertę o ładowarki do samochodów elektrycznych oraz zaangażuje się w budowę publicznej sieci ładowarek.

Łukasz Musiałkiewicz posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży energetycznej. W przeszłości był związany między innymi z E.ON Polska, gdzie pełnił funkcję Head of Energy Markets. Doświadczenie zawodowe zdobywał również na stanowisku Regional Operations Manager w międzynarodowej strukturze funkcjonalnej w organizacji Innogy Polska (dawniej część grupy RWE), gdzie odpowiadał m.in. za procesy z obszaru zarządzania portfelem. Jest absolwentem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina i uzyskał tytuł MBA w ramach programu realizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z Uniwersytetem Montrealskim.

– Z radością dołączyłem do zespołu Enefit i jestem przekonany, że moje doświadczenie, wiedza i pasja do branży energetycznej umożliwią nam intensyfikację rozwoju Enefit na polskim rynku. W najbliższych latach przyspieszy transformacja systemu energetycznego w Polsce, co będzie wyzwaniem nie tylko dla samej branży, ale i dla całej gospodarki. Dzięki wspólnym wysiłkom, innowacyjności i zaangażowaniu możemy osiągnąć znaczące postępy w kierunku zielonej energetyki i wierzę, że nasz zespół i nasi klienci odegrają znaczącą rolę w tym procesie. Jest to dla mnie i całej grupy Eesti Energia, zarówno wyzwanie, jak i ogromna odpowiedzialność, którym jesteśmy gotowi sprostać – powiedział Łukasz Musiałkiewicz, prezes Zarządu Enefit w Polsce.

– Łukasz ma szerokie doświadczenie w sektorze energetycznym i sprawował wcześniej funkcje kierownicze wyższego szczebla w czołowych korporacjach energetycznych. Jego rozeznanie w europejskim krajobrazie biznesowym i dogłębna znajomość polskiego rynku sprawiają, że jest dobrze przygotowany do pełnienia swojej roli. Jestem przekonany, że wprowadzi firmę na kolejny poziom, sprawiając, że staniemy się jeszcze lepszym partnerem energetycznym dla naszych klientów na polskim rynku – dodał Deepak Ahluwalia, członek zarządu Enefit.

Enefit jest obecny na polskim rynku od 2016 roku. Firma współpracuje z klientami biznesowymi, oferując zakup energii i gazu w różnych modelach rozliczeniowych, a także świadczy usługi z zakresu efektywności energetycznej, w tym realizuje audyty energetyczne i modernizację oświetlenia. W 2023 roku spółka rozszerzyła swoją ofertę o ładowarki do samochodów elektrycznych i aktywnie pracuje nad budową publicznej sieci ładowarek.

Dotychczasowy prezes, Maciej Kowalski, ustąpił ze stanowiska w grudniu ubiegłego roku, po siedmiu latach budowania obecności spółki w Polsce.