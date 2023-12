Mądre inwestycje w przyszłość dziecka. 5 sposobów, aby zadbać o przyszłość rodziny

W niepewnych czas warto sięgnąć po pewne rozwiązania, które pozwolą zabezpieczyć przyszłość rodziny, a zwłaszcza dzieci. Wbrew pozorom nie trzeba bardzo dobrze zarabiać ani posiadać dużej wiedzy z zakresu finansów, aby patrzeć w przyszłość optymistycznie. Oto 5 sposobów na zapewnienie swojej rodzinie dobrych warunków.

1. Konto oszczędnościowe dla dzieci

Coraz więcej rodziców decyduje się przekazywać swoim dzieciom każdego miesiąca pewne drobne kwoty na konto oszczędnościowe. Tego rodzaju rachunek można założyć w niemal każdym banku. I choć jest nisko oprocentowany, to pozwala nie wydać wszystkich pieniędzy na dobra i usługi w czasie bieżącym, a odłożyć je na później. Dziecko najczęściej uzyskuje dostęp do środków zgromadzonych na rachunku, gdy staje się pełnoletnie lub rozpoczyna naukę na studiach. Rodzice mogą oczywiście zdecydować, kiedy pociecha otrzyma pieniądze i w jakiej ilości. Posiadanie oszczędności jest bardzo istotne zwłaszcza w kontekście sfinansowania wydatków związanych z pokryciem czesnego, zakupem własnego mieszkania czy opłacenia dodatkowych zajęć u kursów, które umożliwiają zdobycie nowych umiejętności.

2. Ubezpieczenia dla zabezpieczenia rodziny

Odpowiednio dobrana polisa ubezpieczeniowa pozwoli zabezpieczyć rodzinę na wypadek choroby, śmierci czy innego rodzaju zdarzeń losowych. Odszkodowanie można otrzymać również w pozytywnych przypadkach, na przykład gdy w rodzinie urodzi się dziecko. Ubezpieczenie rodziny można wykupić w dowolnym momencie, a wysokość składki zostanie dobrana do możliwości finansowych ubezpieczającego. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie posagowe dziecka, które pozwala wyposażyć je w środki finansowe, gdy osiągnie dorosłość. Polisa ubezpieczeniowa przynosi ogromne korzyści w przyszłości, jednak o jej zakupie trzeba pomyśleć z pewnym wyprzedzeniem.

3. Uregulowanie sytuacji prawnych

Niezwykle istotną kwestią, o której większość dorosłych zapomina, jest uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości i cennych ruchomości. Warto zastanowić się, czy mieszkanie, w którym obecnie przebywamy, jest własnością naszą, a nie na przykład naszych rodziców. Może bowiem okazać się, że dzieci nie będą jedynymi spadkobiercami, co znacznie utrudni dochodzenie swoich praw. Uregulowanie kwestii prawnych pociąga za sobą pewne koszty, lecz z drugiej strony daje pewność, że w przyszłości rodzina i dzieci będą dziedziczyć zgodnie z naszą wolą. Przedsiębiorcy powinni dodatkowo pomyśleć o uregulowaniu statusu swojej firmy, zwłaszcza jeśli ta jest prowadzona z pomocą wspólnika.

4. Edukacja dzieci

Posiadanie odpowiednich kompetencji pozwala lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Osoby, które mogą pochwalić się wykształceniem, często otrzymują lepsze oferty, zwłaszcza mając na uwagę aspekt związany z wynagrodzeniem. Dlatego też warto zainwestować w przyszłość swoich dzieci, dbając o to, aby uczyły się języków obcych, poszerzały swoje horyzonty myślowe czy miały okazję ukończyć prestiżową uczelnię. Niestety, koszty związane z edukacją najmłodszych nie są niskie, zwłaszcza gdy bierzemy pod uwagę, jak wiele kompetencji musi dziś posiadać pracownik. Nie chcąc obciążać pociech dużą liczbą obowiązków, a swojego portfela nadmiernymi wydatkami, warto wybrać 1-2 zajęcia dodatkowe, które okażą się najbardziej przydatne. Rodzice najczęściej zapisują swoje dzieci na kursy językowe czy programowania. Edukacja to również wsparcie w bieżących obowiązkach, dlatego ważne jest także opłacenie korepetycji, dzięki którym możliwa będzie poprawa ocen czy dobre przygotowanie do egzaminu.

5. Czas dla dzieci i rodziny

Inwestycją w przyszłość rodziny, a zwłaszcza dzieci, jest nie tylko odkładanie pieniędzy – to także spędzanie wolnego czasu razem. Chodzi tutaj nie tylko o wspólną zabawę czy oglądanie filmów – dzięki temu, że rodzice poświęcają dzieciom czas, te mogą zdobyć szereg potrzebnych im w życiu dorosłym umiejętności. Bardzo ważna jest nauka oszczędzania oraz odpowiedzialnego dysponowania pieniędzmi. Rodzice powinni uczyć swoje dzieci tych kompetencji, których nie są w stanie zdobyć w szkole. Mowa na przykład o drobnych naprawach, gotowaniu czy obsłudze podstawowych urządzeń gospodarstwa domowego. Dzieci, które są obyte w świecie, lepiej radzą sobie w dorosłym życiu, bez pomocy swoich rodziców. Pamiętajmy, że pewne umiejętności nabywamy na całe życie – kiedyś nauka zdobywana w domu była czymś powszechnym, dziś stare przyzwyczajenia odchodzą w zapomnienie. Warto je pielęgnować, jednocześnie spędzając ze swoimi pociechami jak najwięcej czasu.