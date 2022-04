Marcowe dane sygnalizują solidny wzrost polskiego PKB w I kwartale

Mijający tydzień obfitował w nowe statystyki makroekonomiczne. Jeśli wrócimy jeszcze do okresu przedświątecznego, to inflacja konsumencka w marcu po korekcie wzrosła o 3,3% m/m i o 11,0% r/r, a bazowy składnik inflacji o 6,9% r/r. Przyczyniły się do tego głównie podwyżki cen paliw, energii i żywności oraz wojna w Ukrainie. W kwietniu nie spodziewamy się już tak gwałtownego wzrostu cen, ale jest bardzo prawdopodobne, że w II kwartale inflacja wyniesie od 11% do 12% r/r. Na majowym posiedzeniu NBP zapewne ponownie podniesie stopy procentowe, ale tym razem o 50 punktów bazowych. Wysoka inflacja konsumencka będzie utrzymywać się w Polsce w drugiej połowie br., gdyż inflacja cen dóbr producenckich (na początku łańcucha cenowego) nadal gwałtownie rośnie (4,9% m/m i prawie 20% r/r w marcu), a ostateczne ceny konsumpcyjne są prognozowane z pewnym opóźnieniem.

Marzec przyniósł zaskakująco dobre wyniki polskiego przemysłu, wzrost produkcji o 2,1% m/m i 17,2% r/r. Produkcja rosła we wszystkich głównych gałęziach przemysłu (przede wszystkim w energetyce). Wzrosły też płace w sektorze prywatnym (12,4% r/r) oraz zatrudnienie (2,4% r/r). Wszystkie wspomniane dane wskazują na bardzo solidny wzrost polskiej gospodarki w I kwartale roku.

Kurs PLN w stosunku do EUR wahał się od 4,61 do 4,66 PLN/EUR, a PLN/USD w przedziale 4,25-4,31. Główna para walutowa oscylowała w przedziale 1,076-1,093 USD/EUR. Naszym zdaniem pod koniec kwietnia można się spodziewać umocnienia dolara.

AKCENTA CZ a.s.