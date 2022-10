Market Story: CD Projekt – „Siła dobrego na jednego”

Przedwczoraj CD Projekt pierwszy raz od marca 2021 opublikował aktualizację strategii. Dostaliśmy potężną dawkę ambitnych planów oraz zapowiedzi, które dają szansę na to, że zła passa twórców Wiedźmina ma szansę wreszcie przeminąć.

Podsumowując informacje opublikowane przez CD Projekt IR, spółka planuje wydanie:

Wiedźmina 3: Dziki Gon w wersji na najnowszą generację konsol w IV kwartale 2022 r.

Dużego rozszerzenia do Cyberpunka 2077 pod tytułem “Widmo wolności”, planowanego na 2023 r. Pracuje nad nim zespół ponad 350 osób, projekt jest w finalnej fazie produkcji.

Projektu Orion, kryjącego pod kryptonimem następną grę z serii Cyberpunk. Będzie rozwijany przez nowe studio CD PROJEKT RED North America.

Projektu Polaris, który będzie otwarciem nowej wiedźmińskiej sagi. Ma składać się z trzech gier, które studio CD PROJEKT RED planuje wydać w trakcie 6-letniego cyklu, licząc od premiery Polarisa.

Projektu Syriusz, który swoją fabułą będzie osadzony w wiedźmińskim uniwersum, ale będzie różnić się od dotychczasowych produkcji z uwagi na fakt, że jest skierowany do znacznie szerszej grupy odbiorców. Syriusz zaoferuje graczom rozgrywkę zarówno jednoosobową, jak i w trybie multiplayer. Za development będzie odpowiedzialne bostońskie studio The Molasses Flood.

Projektu Canis Majoris, kolejnej gry ze świata Wiedźmina – będzie pełnoprawną produkcją rozwijaną przez zewnętrzne studio kierowane przez doświadczonych twórców związanych w przeszłości z tym uniwersum.

Projektu Hadar – zupełnie nowego, oryginalnego IP, przy którym wczesny etap prac koncepcyjnych rozpoczął się w 2021 r.

O ile nad DLC do Cyberpunka pracuje 350 osób i projekt jest w finalnej fazie produkcji, o tyle spółka komunikuje, że do pracy nad jednym projektem potrzebny jest zespół od 350 do 500 osób. W związku z tym CD Projekt zamierza znacząco zwiększyć zatrudnienie i, co za tym idzie, koszty osobowe. W trakcie okresu bez premier spółka zamierza skupić się na monetyzacji back katalogu. Stałemu podtrzymaniu zainteresowania CD Projektem oraz jego grami może sprzyjać w najbliższym czasie premiera serialu The Witcher: Blood Origin, który nawiązuje do uniwersum wiedźmińskiego, zaplanowana na koniec grudnia na Netflixie.

Spółka również pozostaje aktywna na rynku fuzji i przejęć, chociaż jak poinformował prezes Adam Kiciński, nie są prowadzone w tym momencie żadne konkretne rozmowy. CD Projekt otwiera się również na licencjonowanie swoich franczyz, jeśli chodzi o mobile. Według prezesa: ”Jesteśmy otwarci na współpracę z zewnętrznymi partnerami, którzy się w tym segmencie specjalizują. Prowadzimy rozmowy, ale jest za wcześnie, żeby cokolwiek w tej sprawie więcej komunikować”. Kolejną pozytywną informacją, choć niebędącą zaskoczeniem, jest zapowiedź zarządu, że spółka będzie finansowała nowe gry ze środków własnych, bez potrzeby finansowania z zewnątrz. Ostatnią informacją, która może wspierać kurs akcji w najbliższych dniach, jest skup akcji własnych rozpoczęty przez spółkę do wartości 100 mln zł, który będzie trwał od 5 do 28 października.

CD Projekt zdecydował się na jedno “silne uderzenie” wieloma pozytywnymi informacjami, które od kilku dni rozpalały wyobraźnię inwestorów, co było widoczne po kursie akcji. Dzisiaj mamy do czynienia z klasycznym euforycznym otwarciem oraz późniejszym sprzedawaniem faktów. Przyszłość CD Projektu wygląda obiecująco, pod warunkiem że udałoby się zrealizować wszystkie zapowiadane projekty w jakości Wiedźmina 3, dzięki czemu Cyberpunk mógłby być uznany za bolesny, ale jednorazowy “wypadek przy pracy”. Zanim jednak nastroje inwestorów zbyt szybko ulegną fali hura optymizmu, warto pamiętać o tym, że na koniec dnia liczy się dowiezienie jakości i zarobiona gotówka.

Autor: Maciej Kietliński, Ekspert Rynku Akcji XTB