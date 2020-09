Mastercard pomoże polskim MŚP w cyfrowej transformacji, we współpracy z Fundacją Impact

Mastercard ogłosił przekazanie grantu w wysokości 200 tys. USD (ok. 750 tys. zł) na cyfryzację małych i średnich firm w Polsce. Dzięki tym środkom zorganizowany zostanie program akceleracyjny, a także ogólnopolska kampania edukacyjna dla przedsiębiorców, obejmująca webinaria, wydarzenia stacjonarne i edukację w mediach. Za realizację tych działań odpowiedzialna będzie Fundacja Impact. Jest to pierwszy projekt tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, realizowany dzięki globalnemu programowi Mastercard Centre for Inclusive Growth.

Dzięki współpracy z Fundacją Impact Mastercard wesprze przedsiębiorców, którzy szukają sposobów na zaistnienie w e-commerce wobec nagłego osłabienia się tradycyjnego handlu w czasie pandemii. Projekt, pod nazwą „E-business vs. lockdown”, zakłada m.in. stworzenie dedykowanych materiałów edukacyjnych, a także organizację eventów stacjonarnych i online. Materiały edukacyjne będą dostępne na specjalnie zaprojektowanej, ogólnodostępnej platformie internetowej oraz promowane przy wsparciu partnerów. Przedsiębiorcy będą też mogli wziąć udział w programie akceleracyjnym, dzięki czemu uzyskają bezpośredni dostęp do konsultantów i ekspertów w zakresie cyfrowej transformacji.

Projekt zostanie zrealizowany z funduszy Mastercard Center for Inclusive Growth, instytucji wspierającej zrównoważony wzrost gospodarczy i walczącej z wykluczeniem społecznym na całym świecie. Centrum wykorzystuje zasoby i kompetencje Mastercard, w tym analizę danych, fachową wiedzę i technologie, zarządzając jednocześnie funduszami na niezależne badania naukowe, skalowanie globalnych programów filantropijnych, a także aktywizację liderów, innowatorów i działaczy społecznych.

„Zdajemy sobie sprawę, że małe firmy są kołem zamachowym każdej gospodarki, a ich sukcesy wpływają na kondycję i jakość życia szerszej społeczności. Cyfrowa transformacja w warunkach pandemii koronawirusa to dla wielu małych firm szansa, którą warto wykorzystać, ale też potężne wyzwanie. Przedsiębiorcy potrzebują fachowej wiedzy, a także szybkich rozwiązań, które pozwolą im poruszać się w „nowej normalności”. Dzięki współpracy z Fundacją Impact w Polsce wesprzemy 100 000 małych firm w ich drodze do cyfryzacji, aby nie tylko przetrwały pandemię, ale wyszły z niej silniejsze” – mówi Payal Dalal, wiceprezes Mastercard Center for Inclusive Growth na rynkach zagranicznych.

„Od lat pomagamy polskiemu biznesowi przejść na cyfrowe tory. Nie tylko zachęcamy go do przyjmowania płatności bezgotówkowych, które preferują konsumenci, ale też inwestujemy w innowacje generowane przez zwinne polskie startupy. Dziś, w trudnym czasie pandemii, sektorowi MŚP proponujemy też ułatwiające działalność w sieci, dodatkowe korzyści dostępne dla użytkowników kart firmowych Mastercard czy bezpłatne aplikacje do obsługi procesów biznesowych” – dodaje Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

Kluczowy moment dla e-commerce

Dlaczego tak ważne jest wsparcie e-biznesu w obecnych czasach? Według analiz, w kwietniu 2020 r., a więc w szczytowym momencie pandemii w Polsce, sprzedaż w sklepach stacjonarnych spadła aż o 23 proc. (GUS, dane rok do roku). Podczas gdy Covid-19 masowo zamykał sklepy stacjonarne, wzrost notowały sklepy online. Szybko jednak okazało się, że dziesiątki tysięcy właścicieli małych sklepów i punktów usługowych – niemających wcześniejszych doświadczeń w e commerce – zostało odciętych od przychodów nawet na kilkanaście tygodni. Ta sytuacja pokazała, jak ważne jest włączenie sektora MŚP w cyfryzację gospodarki. Tymczasem szacunki rynkowe mówią o ok. 6-7 proc. udziale e-commerce w całości handlu w Polsce na koniec br. To wyraźnie więcej niż kilka lat temu, ale wciąż dużo poniżej poziomów w krajach takich jak Niemcy, Francja, USA czy Wielka Brytania, gdzie e-commerce odpowiada już za 15-25 proc. handlu. Program „E-business vs. lockdown” ma na celu pomóc polskiemu e-biznesowi dogonić bardziej rozwinięte rynki.

„Digitalizacja tysięcy małych i średnich firm jest szczepionką na koronawirusa dla całej gospodarki. Z tej idei zrodził się nasz pomysł na program wsparcia i edukacji na drodze do cyfrowej transformacji dla biznesu. To nasza odpowiedź na wyzwania związane z Covid-19. Chcemy wyjść naprzeciw polskim firmom, które mają odpowiednie warunki, żeby szybko absorbować innowacje” – zaznacza Urszula Hasiec, prezes Fundacji Impact.