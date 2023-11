MCI kupiło większościowy pakiet Webcon

MCI nabyło większościowy pakiet udziałów firmy Webcon. To wiodący polski producent oprogramowania „low code Business Process Automation”, czyli rozwiązania cyfryzującego wewnętrzne procesy w organizacjach.

Firma jest zdecydowanym liderem na polskim rynku, jednak od kilku lat istotnie zwiększa swój udział sprzedaży na rynkach zagranicznych – w szczególności na rynkach niemieckojęzycznych oraz Ameryki Północnej. To w tym obszarze MCI widzi główny obszar wzrostu w okresie inwestycyjnym.

– Webcon zbudował produkt low code, który zyskał uznanie u wielu polskich i zagranicznych klientów. Jednocześnie spółka działa na szybko rosnącym rynku, który jest wspierany przez globalny trend cyfryzacji organizacji. Widzimy bardzo duży potencjał w dalszym skalowaniu spółki zarówno w Polsce, jak i zagranicą, w szczególności rynkach niemieckojęzycznych, gdzie realizuje ona już istotny udział swojej sprzedaży. Równocześnie firma przechodzi transformację w modelu sprzedaży z licencji wieczystych na subskrypcje i SaaS. W tych obszarach chcemy ją wesprzeć i wzmocnić – mówi Michał Górecki, starszy partner inwestycyjny w MCI.

Podstawową funkcjonalnością Webcon od jakiej zaczynają najczęściej klienci jest elektroniczny obieg dokumentów. Jest to pierwszy krok w kierunku cyfryzacji organizacji. Kolejnymi jest budowanie szeregu aplikacji biznesowych, czyli cyfryzacja poszczególnych procesów biznesowych poczynając od akceptacji faktur kosztowych przez onboarding pracownika po planowanie budżetu. Cyfryzacja procesów nie tylko zwiększa efektywność organizacji, ale też przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego organizacji, co w dzisiejszym świecie ma rosnące znaczenie.

– MCI posiada duże doświadczenie w rozwijaniu spółek B2B oferujących własne oprogramowanie, jak i we wspieraniu spółek w ekspansji zagranicznej. W obecnym portfelu posiadamy takie spółki B2B SaaS jak: IAI – lidera w obszarze rozwiązań e-commerce w Polsce, czy Focus – lidera w segmencie CPaaS. Cieszymy się, że będziemy mogli od teraz wspierać Webcon w skalowaniu spółki na rynkach europejskich – komentuje Tomasz Czechowicz, partner zarządzający w MCI.

– W ciągu kilkunastu lat rozwoju spółki udało nam się stworzyć platformę low-code dzięki której najbardziej wymagający klienci z Europy i Ameryki Północnej skutecznie digitalizują nawet najbardziej złożone procesy biznesowe. Rozpoczynając współpracę z MCI jesteśmy podekscytowani perspektywą skorzystania z ogromnego doświadczenia funduszu w zakresie ekspansji międzynarodowej spółek sektora technologicznego. Inwestycję traktujemy jako partnerstwo, dzięki któremu Webcon istotnie zwiększy skalę działalności, rozpoznawalność marki i przychody generowane na kluczowych rynkach międzynarodowych – mówi Radosław Putek, prezes zarządu Webcon.