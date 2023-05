Mennica Skarbowa wprowadza swoje produkty na Allegro i do Empiku

Mennica Skarbowa rozpoczęła sprzedaż w nowych kanałach online. Klienci mogą kupić już złoto oraz srebro inwestycyjne oferowane przez spółkę na platformach Allegro oraz Empiku. Zarząd Mennicy Skarbowej jest przekonany, że nowe kanały sprzedaży zwiększą przychody spółki w perspektywie średnioterminowej i znaczącą powiększą liczbę klientów. Spółka dostrzega obecnie, że coraz więcej zamówień na złoto i srebro inwestycyjne jest kierowane właśnie przez kanały online.

Liczne analizy wskazują, że najmłodsi klienci inwestycyjni najchętniej wybierają zakupy online, dlatego od kilku miesięcy Mennica Skarbowa otwiera nowe kanały sprzedaży w internecie. W ofercie Mennicy na platformach e-handlu można nabyć kilkadziesiąt rodzajów złotych sztabek i monet o różnej wartości. Dotychczas na Allegro największą popularnością cieszą się: 10-gramowa sztabka złota, 2,5-gramowa sztabka złota oraz SmartPack czyli blister składający się z 10 sztabek o wadze 2g złożonych w spójną całość w blistrze. Produkt to coś więcej niż znane wcześniej MultiCard’y czy MiltiDisc’i, bowiem w momencie podzielności na mniejsze części – sztabki 2g pozostają w oryginalnym opakowaniu i nie tracą na wartości. To absolutny hit na rynku. W internetowym sklepie Empiku klienci najchętniej wybierają 1-gramowe i 2-gramowe sztabka złota oraz srebrne, 1-uncjowe monety „Amerykański Orzeł”.

– E-commerce to rosnący segment rynku na całym świecie, przez który kupujemy różne produkty. Także my obserwujemy bardzo duże zainteresowanie naszych klientów zakupami złota, ale także srebra, przez kanały online. Obecnie prawie 25% naszej sprzedaży jest generowanych właśnie w ten sposób i systematycznie ona rośnie. Polacy coraz chętniej kupują złoto i srebro inwestycyjne online, szczególnie o małych gramaturach

o wartości od 400 złotych do kilku tysięcy. Dlatego postanowiliśmy poszerzyć liczbę kanałów, przez które Polacy mogą nabyć u nas złoto i srebro inwestycyjne. Rozpoczęliśmy sprzedaż naszych produktów poprzez platformy internetowe Allegro oraz Empik . Zwiększenie liczby kanałów sprzedaży umożliwi nam dotarcie do szerszego grona odbiorców – zwłaszcza tych młodszych – a także ułatwi zakupy klientom, którzy w domowym zaciszu będą mogli podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego produktu inwestycyjnego. Zakupione produkty w naszych kanałach online są wysyłane do klienta w ciągu 24 godzin. Jesteśmy przekonani, że przyjęta przez Zarząd strategia poszerzania kanałów online sprzedaży złota i srebra inwestycyjnego wpłynie na zwiększenie przychodów spółki w okresie średnioterminowym – komentuje Adam Stroniawski, dyr. Zarządzający ds. Sprzedaży Mennicy Skarbowej.

W 2022 roku Mennica Skarbowa sprzedała prawie 5 ton złota w postaci monet oraz sztabek. W ofercie Mennicy można znaleźć klasyczne sztabki złota o wadze od 1 do nawet 1000 gramów oraz tzw. combibary – sztabki przypominające tabliczkę czekolady, które są złożone z mniejszych kawałków złota i w prosty sposób można je odłamać w celu sprzedaży, bądź obdarowania bliskiej osoby. Nieustająco popularne wśród klientów są także monety bulionowe – klasyczne, jak Krugerrand, Liść Klonowy, czy Australijski Kangur oraz te okolicznościowe, jak np. „Najlepsze życzenia z okazji ślubu”.