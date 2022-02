Męskie stylizacje półformalne – poznaj nasze inspiracje

Są takie wyjścia, kiedy garnitur wydaje się zbyt formalny, a jeansy z koszulką zbyt swobodne. Wtedy też dobrze sprawdzi się stylizacja półformalna, inaczej smart casualowa. Jak ją stworzyć i czego w naszej garderobie zabraknąć nie może?

Na wstępie wyjaśnijmy, co właściwie kryje się pod pojęciem smart casual. Jest to styl, który w zgrabny sposób łączy eleganckie części garderoby z casualowymi. Jest pomostem między zestawieniami formalnymi i codziennymi.

Jakie ubrania można wykorzystać do stylizacji półformalnej?

Absolutną podstawą są sportowe marynarki męskie. To jeden z najważniejszych elementów naszej stylizacji. Pamiętajmy przy tym, by zawsze zakładać marynarkę casualową, a nie tą do garnituru. Sportową marynarkę poznamy po innym kroju, przeszyciach, kieszeniach. W zależności od pory roku nosi się marynarkę bawełnianą, wełnianą bądź tweedową.

Drugim ważnym elementem są spodnie chinosy męskie. To wygodne materiałowe spodnie, które z powodzeniem założymy zamiast jeansów. W tradycyjnej wersji są w kolorze beżowym, ale nie brakuje modeli czarnych, szarych, granatowych bądź w kratkę. Ponieważ chinosy są obecne w niemal każdej stylizacji, najlepiej zaopatrzyć się w kilka par.

Następne są koszule, swetry i golfy. Koszule powinny być bawełniane, ewentualnie lniane. Sprawdzą się takie barwy jak biel, błękit albo krata typu vichy. Pod marynarkę możemy założyć też dopasowany golf, cienki sweter z dekoltem w serek i koszulki polo.

Nie możemy zapominać o obuwiu. Są Panowie, którzy przy stylizacjach smart casualowych zakładają buty sportowe. Jednak niekoniecznie wygląda to dobrze i nie dla każdego taka ekstrawagancja to dobra propozycja. Bezpieczniejszą propozycją są skórzane półbuty. Sprawdzą się na przykład oksfordy, brogsy bądź mokasyny.

Przykładowe stylizacje półformalne

Najbardziej klasycznym i uniwersalnym zestawieniem jest połączenie granatowej marynarki, beżowych chinosów i białej koszuli. Kolory możemy odwrócić i zamiast beżowych spodni założyć beżową marynarkę.

Idąc na imprezę lub przyjęcie, możemy wziąć pod uwagę również coś wyraźniejszego. Bordowe chinosy będą dobrze komponować się z granatową marynarką i koszulą w błękitno-białe paski. Możemy do tego dobrać granatowy gładki krawat.

Kiedy będziemy wychodzić jesienią lub zimą, zamiast koszuli możemy postawić na gładki dopasowany golf. Będzie rewelacyjnie wyglądać w połączeniu z marynarką i chinosami. Na marynarkę załóżmy płaszcz typu dyplomatka lub bosmanka.

Ciekawą i elegancką stylizację uzyskamy, kiedy koszulę połączymy ze swetrem z dekoltem serek. Wystarczy do tego dodać płaszcz lub kurtkę i mamy modne stylowe zestawienie.

Kiedy sprawdzi się styl smart casual?

Okazji, na które możemy się tak ubrać, jest mnóstwo. Taka stylizacja sprawdzi się, kiedy jesteśmy umówieni z klientem (pod warunkiem, że w firmie nie obowiązuje formalny dress code), zamierzamy wybrać się do restauracji, na randkę, na przyjęcie w gronie rodzinnym. Zatem wszędzie tam, gdzie powinniśmy wyglądać elegancko, ale nie musimy zakładać garnituru.