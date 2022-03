MLP Group osiągnęło ponad 480 mln zł zysku netto

Zysk netto wyniósł 480,5 mln zł, +182% r./r.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych zwiększyła się do 3,4 mld zł, +46% r./r.

Umowy najmu w 2021 r. na blisko 310 tys. m 2 , +50% r./r.

NAV na akcję wyniósł 85,36 zł, +40% r./r.

Wskaźnik FFO wyniósł 54,7 mln zł, + 17% r./r.

Dynamiczny rozwój na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim oraz planowane wejście na rynek Beneluksu i na Węgry

Zabezpieczone portfolio gruntów pod nowe inwestycje

Stabilność operacyjna poprzez zminimalizowane ryzyka wzrostu stóp procentowych, inflacji, wahań kursów walut

Grupa Kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, co potwierdzają opublikowane wyniki za 2021 rok. W minionym roku Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 51% do poziomu 1,82 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 46% do około 3,4 mld zł. Skonsolidowane przychody z tytułu umów najmu (tj. podstawowej działalności Grupy) wyniosły 196 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu r./r. o prawie 15%. Grupa wypracowała 632,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej, czyli o 112% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie niemalże potroiła wynik netto do 480,5 mln zł.

Strategicznym celem MLP Group pozostaje rozwój w Polsce oraz na rynku niemieckim, austriackim oraz rumuńskim. W najbliższym czasie planowana jest również ekspansja w krajach Beneluksu i na Węgrzech. MLP Group oferuje powierzchnie magazynowe w formacie magazynów big box oraz obiektów typu Business Park (Urban / City Logistics).

Dla MLP Group miniony 2021 rok był bardzo udany. Znalazło to odzwierciedlenie w naszych całorocznych wynikach, które obejmują wzrost wyceny portfela do 3,4 miliarda złotych, osiągnięcie ponad 480 mln złotych zysku netto i rekordowy wolumen umów najmu. Portfel wszystkich zawartych umów najmu na koniec zeszłego roku wygeneruje, w następnych okresach, przychód z czynszów na poziomie ok. 36 mln EUR w skali rocznej, co stanowić będzie ponad 40% przyrost względem minionego roku. Dynamika popytu w sektorze przemysłowym i logistycznym pozostaje bardzo dobra. Przyczyniają się do tego długoterminowe trendy rozwoju handlu elektronicznego i cyfrowej ekonomii, skracanie łańcuchów dostaw oraz coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój. W najbliższych latach w jeszcze większym stopniu będziemy koncentrować się na projektach z zakresu logistyki miejskiej mających wysoki potencjał wzrostu na rynkach, odpowiadając na potrzeby wynikające z ewolucji handlu detalicznego (e-commerce). Nasza ugruntowana pozycja w Europie oraz wieloletnie doświadczenie zespołu, wraz z ciągle rozbudowanym portfolio projektów, zapewnia nam silne podstawy do dalszego, bardzo dynamicznego wzrostu skali działania w następnych latach, aczkolwiek nie wiemy, jak przełoży się na sytuację ekonomiczną inwazja rosyjska na Ukrainie – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

W 2021 r. Grupa prowadziła realizację projektów o łącznej powierzchni ponad 310 tys. m2. W trakcie budowy i w przygotowaniu pozostawało ponad 210 tys. m2. W minionym roku wynajętych zostało łącznie blisko 310 tys. m2 powierzchni magazynowej, co jest wynikiem lepszym o około 50% niż w roku poprzedni roku. Dodatkowo, w pierwszych miesiącach 2022 roku obserwujemy na wszystkich rynkach dużą aktywność najemców. MLP Group na koniec grudnia 2021 r. posiadało blisko 1 mln m2 powierzchni magazynowej. Poziom pustostanów w ramach istniejących obiektów pozostawał na bardzo niskim poziomie poniżej 3%. Grupa ma zawartych szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane kolejne parki logistyczne w Polsce i na terenie Zachodniej Europy. Bazując na posiadanych i objętych rezerwacją gruntach MLP Group ma zabezpieczony potencjał rozwoju na kolejne około 1 mln m2, a powierzchnia gruntów objętych rezerwacją sięga około 150 ha.

Zgodnie z celami strategicznymi w 2022 roku wydatki na inwestycje (CAPEX) sięgną około 200 mln euro, z czego na zakup gruntów przeznaczone będzie około 30%, a na realizację inwestycji pozostałe 70%. W zakresie leasingu planowane jest podpisanie umów na łącznie 250 tys. m2.

– Uwzględniając aktualną sytuację geopolityczną i dużą zmienność w gospodarce jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wyzwań w najbliższym czasie. Wszystkie umowy najmu są indeksowane do wskaźników inflacji europejskiej. Wzrost inflacji powoduje zatem automatyczne zwiększenie przychodów. Czynsze najmu są denominowane w euro lub są wyrażone bezpośrednio w tej walucie. Mamy dzięki temu bardzo ograniczoną ekspozycję na ryzyko wahań kursowych. Niemalże 100% kwoty kredytów jest zabezpieczona instrumentem IRS na najbliższy okres 5 lat, stąd mamy bardzo małą ekspozycję na ryzyko wzrostu stóp procentowych. Z kolei zdywersyfikowane geograficznie na kilka krajów, a także zróżnicowane branżowo portfolio klientów, wraz ze średnią długością umów najmu wynoszącą ponad 8 lat, daje nam dużą stabilność operacyjną. Oczywiście bardzo istotna jest dla nas również dywersyfikacja źródeł energii. Realizowana instalacja paneli fotowoltaicznych na naszych wszystkich obiektach magazynowych powinna nam pozwolić wyprodukować w 2024 r. od 12 do 14 GWh zielonej energii. Do tego czasu chcemy również osiągnąć poziom zerowej emisji CO 2 . Naszą mocną stroną jest zabezpieczone portfolio działek umożliwiające nam szybki rozwój w najbliższych latach na rynkach europejskich, a tym samym osiągnięcie założonych celów strategicznych – dodał R. T. Krochta.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.