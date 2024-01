Monika Perekitko dołącza do zarządu Dom Development S.A.

Z początkiem roku do zarządu Dom Development S.A. dołączyła Monika Perekitko. Objęła ona funkcję członka zarządu, odpowiedzialnego za zarządzanie całością działalności deweloperskiej spółki w Warszawie. Wcześniej, z dniem 31 grudnia 2023 roku, z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu zrezygnowała Małgorzata Kolarska.

Monika Perekitko ma 20-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Przez blisko 13 ostatnich lat była związana z firmą Matexi, gdzie również pełniła funkcję członka zarządu. Wcześniej pracowała w MT Development (fundusz Private Equity zarządzany przez Europa Capital) na stanowisku Dyrektora ds. Zakupów i Rozwoju oraz w Orco Property Group, gdzie była Ekspertem ds. Rozwoju i Badań. Od 5 lat jest członkiem zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

– Dołączenie do zespołu rynkowego lidera, który jest punktem odniesienia dla innych deweloperów, to duży zaszczyt. Bardzo się cieszę, że będę mogła kontynuować karierę w branży nieruchomości, współpracując z najlepszymi i realizując niezwykle różnorodne i ambitne projekty – mówi Monika Perekitko, członek zarządu Dom Development.

– To olbrzymi sukces, że udało nam się pozyskać do naszego zespołu tak wysokiej klasy, doświadczoną menedżerkę z wieloma dokonaniami biznesowymi w branży nieruchomości. Jest to dla nas gwarancją dalszego, stabilnego rozwoju firmy – mówi Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development.

Monika Perekitko jest absolwentką Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu „Wycena Nieruchomości” na Politechnice Warszawskiej.