Movens Capital zainwestuje ponad 60 mln euro w rozwój startupów technologicznych

Movens ogłasza plany drugiego funduszu o wartości 60 mln EUR na pierwszym zamknięciu, docelowo z limitem do 100 mln Movens Fund 2 zainwestuje w ponad 30 spółek technologicznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowy fundusz ruszy w pierwszej połowie 2024 r. gromadząc polskich i europejskich inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych. Będzie koncentrować się na startupach z międzynarodowym potencjałem m.in. w sektorach enterprise software, health care, climate tech. Podobnie jak w Movens Fund 1 preferowane będą spółki wykorzystujące AI i machine learning.

Zespół Movens ma dobrą rękę do inwestycji w spółki technologiczne. Dotychczasowe inwestycje zespołu to ponad 30 spółek, z których 5 zakończyło się już udanymi exitami z ponad 10-krotnym ważonym zwrotem z kapitału. Tylko w 2023 r. spółki portfelowe Woltair i Vue Storefront z Movens Fund 1 pozyskały w kolejnych rundach 40 mln euro. W sumie inwestycje Movens VC zebrały już 85 mln euro.

Movens zapowiada drugi fundusz o docelowej maksymalnej wielkości 100 mln euro, gotowy sfinansować nawet 34 innowacyjnych firm z regionu CEE, przy pojedynczej inwestycji od 250 tysięcy do 2,5 mln euro dla spółek pre-seed i seed oraz do 5 mln euro dla spółek w późniejszych etapach rozwoju. Na dziś, wszyscy zagraniczni inwestorzy z pierwszego funduszu potwierdzili już gotowość inwestowania w nowy projekt. Movens Fund 2 zostanie uruchomiony już w pierwszej połowie 2024 r., z pierwszym planowanym zamknięciem szacowanym na poziomie 60 mln euro.

Rynek startupów w CEE najlepsze ma wciąż przed sobą – w końcu technologia to DNA globalnej gospodarki. W Movens Fund 2 celujemy nie tylko w diamenty technologiczne na etapach rund pre-seed i seed. Nowy fundusz będzie inwestował także nieco później – na etapie rund A+. W najciekawsze projekty będziemy inwestować do 5 mln EUR. Jesteśmy funduszem generalistycznym, ale koncentrujemy się na wspieraniu firm wybranych obszarach: oprogramowanie dla przedsiębiorstw, technologie klimatyczne, opieka zdrowotna, fintech, e-commerce enablers, edtech oraz future of work. Od lat inwestujemy aktywnie w AI/ML i mamy dobrze zmapowane najciekawsze projekty w tym obszarze. Jesteśmy fanami efektów sieciowych i open source, ale unikalne IP może być również źródłem solidnej przewagi konkurencyjnej – podkreśla Artur Banach, partner i współtwórca Movens Capital.

Filarem nowej strategii inwestycyjnej jest region CEE: połączenie potencjału 1 mln wysoce wykwalifikowanych programistów z rosnącą liczbą doświadczonych założycieli potrafiących budować skalowalne firmy międzynarodowe oraz z kapitałem ze strony VC zaowocowało ponad 40 jednorożcami z tego regionu[1]. Jednocześnie obecna sytuacja rynkowa powoduje dziś, że wyceny młodych spółek znacznie obniżyły się tworząc doskonałe otoczenie dla doświadczonych zespołów inwestycyjnych.

Mocny team i uznanie globalnych inwestorów

Mocnym filarem drugiego funduszu Movensa pozostaje zespół zarządzający. Pierwszą wspólną inwestycję przeprowadził on w 2014 r. Zanim w 2020 r. uruchomił pierwszy fundusz – łącznie zainwestował w 9 spółek, z których 5 zakończyło się bardzo udanymi exitami. Obecnie mają już na koncie łącznie blisko 30 inwestycji. Duży wpływ na DNA funduszu mają wieloletnie doświadczenia przedsiębiorcze liderów funduszu, wyniesione z takich spółek jak Netsprint, Skycash czy Datarino.

Trzonem zespołu Movens Fund 2 będą zatem Artur Banach, Michał Olszewski, Radosław Rejman, Łukasz Pawłowski, Maciej Kraus, Przemysław Jurgiel-Żyła oraz Yaroslav Krempovych. Specjalizują się oni m.in. w fundraisingu, strategii, ekspansji międzynarodowej, pricingu, czy wspieraniu spółek w procesach M&A.

Naszą siłą są także m.in. relacje w ekosystemie na całym świecie. Na bazie pierwszego funduszu, Movens VC wypracował skuteczny proces inwestowania i zbudował ponad 300 relacji z zachodnimi funduszami VC i późniejszego etapu, umożliwiając wsparcie dla międzynarodowych koinwestycji. Współinwestujemy więc z dużymi graczami VC z samego topu, takimi jak Creandum (pierwszy inwestor Spotify), The Westly Group (pierwszy inwestor Tesli) czy z Earlybird (pierwszy inwestor UIPath) – zaznacza dr Maciej Kraus, ekspert ds. pricingu i partner w Movens Capital.

Movens Capital przez ostatnie lata dał się poznać jako świetny partner dla firm technologicznych wyznaczających nową jakość w sektorach climate tech, fintech, martech, wsparcia dla e-commerce, logistyki, medtech, industry 4.0 i deeptech czy sport & wellness. To Movens stoi za finansowaniem takich spółek jak Vue Storefront, Packhelp, StethoMe, Woltair, Doctor.one, The Village Network, SKY ENGINE AI or Talkie.ai. Tylko w tym roku spółki portfelowe Movens zebrały w kolejnych rundach 40 mln euro, a a łącznie zebrały już ponad 85 mln euro od inwestorów.

Portfel pełen perełek

Kilka dni temu czeski Woltair, spółka portfelowa Movens Capital, ogłosiła nową rundę inwestycyjną, w której pozyskała dodatkowe 20,5 mln euro, oprócz 16,3 miliona euro zebranych we wrześniu 2022 roku. Jest to platforma cyfrowa łączącą konsumentów, którzy chcą zainstalować rozwiązania cleantech, takie jak pompy ciepła czy panele słoneczne z instalatorami. Firma rośnie w tempie ponad 300% rocznie, jest liderem rynku w Czechach, dynamicznie rośnie w Polsce i ogłosiła plany ekspansji w Niemczech.

To Movens Capital wspiera również od rundy pre-seed rozwój Vue Storefront, który zebrał w ostatniej rundzie aż 20 mln USD, co okazało się największą rundą finansowania w pierwszym kwartale 2023 r. w ekosystemie w Polsce. Runda została przeprowadzona przez Felix Capital z Wielkiej Brytanii, z udziałem Creandum, Earlybird i SquareOne. Vue Storefront to globalny lider szybko rosnącej kategorii FEaaS (Frontend as a Service), który dostarcza nowoczesna platformę do budowy frontendu w ponad 2.000 dużych i średnich sklepach na całym świecie.

W zeszłym roku Movens Capital uplasował się wśród 5 topowych funduszy venture capital w Polsce wg Dealroom Prominence Rank, a także został finalistą konkursu Anioł Biznesu Roku 2022 Venture Awards. Movens VC postrzegany jest jako przyjazny i pomocny founderom – w popularnym serwisie Landscape, w którym to założyciele oceniają fundusze, Movens Capital uzyskał rating na poziomie 4,8 /5. Dobra reputacja buduje potencjał funduszu do pozyskiwania przyszłych jednorożców z regionu – rocznie zgłasza się do niego ponad 1.000 spółek z naszego regionu.

