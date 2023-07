Musk chce zmienić markę Twittera

Chociaż wyraźnie nie chodzi to stricte o kryptowalutę, Elon Musk od dawna ma tendencję do poruszania rynku swoimi wypowiedziami. Najnowszym głośnym wydarzeniem jest ogłoszenie, że ekscentryczny miliarder zamierza zmienić nazwę Twittera na „X”, starając się odbudować go jako swoją od dawna wymarzoną „aplikację do wszystkiego”.

Ma to wpływ na kryptowaluty w perspektywie krótkoterminowej, ponieważ porusza rynki, a także w perspektywie długoterminowej, ponieważ Musk chce zbudować sieci płatności za pomocą własnej platformy, która wkrótce może konkurować z takimi jak ethereum, bitcoin lub inne.

Obserwatorzy nie przegapią również wiadomości o tym, że płatności bitcoinowe najwyraźniej zostały po cichu wycofane z Tesli, mimo że dogecoin pozostał bez zmian. Podczas gdy rynek wróży z fusów na temat wyborów Muska, lepiej dla inwestorów byłoby nie rozpraszać się krótkoterminowymi wydarzeniami i skupić się na dłuższych i szerzej widocznych trendach.

Simon Peters, analityk kryptowalut eToro