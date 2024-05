Na rynek trafiają coraz droższe mieszkania?

Nierzadkie są obawy, że do oferty deweloperów będą trafiały coraz droższe mieszkania. Jak zauważa portal RynekPierwotny.pl w kwietniu sytuacja w dużych miastach wyglądała jednak bardzo różnie.

Niezależnie od dalszych losów programu Kredyt na Start, podaż u deweloperów będzie prawdopodobnie ważnym mieszkaniowym tematem w drugiej połowie bieżącego roku. Najnowsze dane portalu RynekPierwotny.pl dotyczące nowych ofert deweloperskich z największych miast są mniej optymistyczne niż ogólnopolskie statystyki GUS. Informacje z kwietnia 2024 r. wskazują bowiem na spadek liczby nowych mieszkań wprowadzanych do oferty. Warto sprawdzić, jakie ceny 1 mkw. miały mieszkania, które w kwietniu deweloperzy dodali do oferty, a także gotowe lokale.

Kwietniowe dane z platformy analitycznej BIG DATA RynekPierwotny.pl informują o relacjach cenowych, które są widoczne w powyższej tabeli. Jak nietrudno zauważyć, sytuacja z największych rynków była w kwietniu zróżnicowana. Deweloperzy działający na terenie Gdańska oraz całego Trójmiasta postanowili uzupełnić ofertę lokalami dużo tańszymi od aktualnej średniej dla całego rynku oraz gotowych „M”. Relatywnie tanie względem średniej ceny 1 mkw. z całego rynku pierwotnego były również lokale wprowadzane do sprzedaży w Bydgoszczy i Aglomeracji Katowickiej.

Dość niepokojąco wyglądała natomiast sytuacja dotycząca Krakowa i Szczecina, gdzie do oferty ostatnio trafiły drogie mieszkania. Co ciekawe, w kwietniu br. Kraków wyprzedził Warszawę pod względem średnich cen 1 mkw. nowych lokali trafiających na rynek. Stolica okazała się natomiast „najdroższa” w przypadku stawek za 1 mkw. ukończonych mieszkań. Oddane do użytku mieszkania były statystycznie wyraźnie tańsze od rynkowej średniej w Bydgoszczy, Łodzi i Aglomeracji Katowickiej. Zupełnie inna sytuacja dotyczyła Lublina i Wrocławia.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl