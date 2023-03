Nawet 26 tys zł. bez konieczności zakładania firmy i bez podatku. Korzystne zmiany w działalności bez rejestracji

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców podatnik nie musi rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 50% płacy minimalnej. Pojawiła się szansa, że limit ten już w 2023 roku będzie podwyższony do pełnej kwoty najniższego wynagrodzenia.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest korzystne dla podatnika, ponieważ nie ponosi on wtedy kosztów działalności i nie musi odprowadzać składek ZUS. Od stycznia 2023 roku limit przychodów dla takiej działalności wynosi 1745 zł.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm Ustawą o zmianie ustaw w celu zlikwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych limit przychodów przy działalności niezarejestrowanej zostanie od 1 lipca podniesiony do 75% minimalnego wynagrodzenia. Wtedy też podwyższona zostanie płaca minimalna do 3600 zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność w lipcu, nie musieliby jej rejestrować jeśli nie przekroczą 2700 zł przychodu miesięcznie.

Przypomnijmy, że projekt początkowo zakładał limit przychodów na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Ostatecznie jednak zdecydowano, że wzrośnie z 50% na 75%. W 2023 roku będzie więc można zarobić nawet 26,6 tys. zł bez konieczności zakładania firmy. Trzeba jednak pamiętać, że miesięczne przychody w pierwszym półroczu nie mogą przekroczyć 1745 zł na miesiąc, a od lipca już 2700 zł.

Działalność nierejestrowana podlega opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym na skali podatkowej, na której kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Z tego powodu cały przychód z działalności nierejestrowanej za 2023 rok byłby nieopodatkowany.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt