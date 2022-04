NBP sugeruje, że podwyżka o 100 pb. to nie front-loading

Brak jasnej komunikacji ze strony NBP i ogólna niepewność sprawiają, że trudno precyzyjnie przewidywać wysokość stóp, lecz oczekiwania dotyczące podwyżek rosną. Uważamy obecnie, że w nadchodzących miesiącach stopy sięgną do 5,50% lub wyżej.

Prezes NBP na konferencji prasowej zasugerował, że decyzja podwyżki stóp o 100 pb. nie stanowiła front-loadingu (skoncentrowanego, mocnego ruchu, który mógłby sugerować szybsze zakończenie cyklu zacieśniania) i że nie wskazuje ona, kiedy może zakończyć się cykl. Jednocześnie Adam Glapiński nie określił, jak wysokie mogą być stopy, ani nawet czego można się spodziewać po kolejnym posiedzeniu. Podkreślił, że RPP będzie regulować politykę w zależności od napływających danych, podobnie jak zrobiła to w kwietniu. Niemniej wspomniał, że luźna polityka fiskalna w obecnej sytuacji oznacza, że polityka monetarna musi być ciaśniejsza, by przeciwdziałać inflacji.

Prezes Glapiński poświęcił sporo czasu na omówienie wpływu wojny w Ukrainie i niepewności z nią związanych na inflację i sytuację gospodarczą. Zasugerował, że nawet 4–5 p.p. inflacji może wynikać z czynników geopolitycznych i gdyby nie one, inflacja mogłaby wynosić 6–7%.

Poinformował również, że rozmawiał z prezesem Rezerwy Federalnej Jerome’em Powellem. Miał on potwierdzić, że Fed jest gotów udzielić wsparcia NBP. Wcześniej, mniej więcej dwa tygodnie temu, NBP ogłosił uruchomienie linii swapowej o wartości 10 mld euro z Europejskim Bankiem Centralnym. Tego typu wsparcie pozwala na łagodzenie napięć na rynku poprzez zapewnienie płynności w obcej walucie oraz może poprawić komfort prowadzenia interwencji walutowych.

Zacieśnianie polityki pieniężnej powinno pomóc złotemu

Rynek na środową decyzję zareagował umocnieniem złotego. Po publikacji komunikatu po posiedzeniu waluta utraciła jednak swoje zyski, a kurs EUR/PLN z okolic 4,61 powrócił do 4,65, co mogło mieć związek z brakiem nowych wieści dotyczących dalszych działań banku centralnego. Wpływ mógł mieć również negatywny sentyment do ryzyka, który wywierał presję na waluty CEE i inne aktywa ryzykowne w dniu decyzji.

Reakcja złotego na odbywającą się następnego dnia konferencję prezesa Glapińskiego była ograniczona. Pod koniec konferencji waluta doświadczyła osłabienia. Niemniej złoty zakończył dzień, radząc sobie lepiej niż pozostałe kluczowe waluty regionu, czyli forint węgierski i korona czeska.

Narodowemu Bankowi Polskiemu wyraźnie zależy na silniejszej walucie, która wspierałaby ograniczenie inflacji. Uważamy, że mimo posiadania znacznych rezerw walutowych odpowiadających 158 mld dolarów (mniej więcej 5,5 miesięcy pokrycia importu) i wsparcia głównych banków centralnych, w tym pod postacią linii swapowej z EBC, NBP nie będzie wykorzystywać interwencji walutowych jako głównego narzędzia do wsparcia złotego. Ważniejsze będą zapewne zmiany stóp procentowych i komunikacja.

Zacieśnianie polityki pieniężnej powinno naszym zdaniem pomóc polskiej walucie i umożliwić jej dalszą aprecjację w nadchodzących miesiącach i kwartałach.

Wykres 1: Kurs EUR/PLN (05.04.2022 – 08.04.2022)

Rosną oczekiwania dotyczące podwyżek stóp

Sądzimy, że Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuować podwyżki stóp na nadchodzących posiedzeniach. Brak jasnej komunikacji ze strony NBP i ogólna niepewność sprawiają jednak, że trudno precyzyjnie przewidywać wysokość stóp. Nieco podnieśliśmy nasze oczekiwania i uważamy obecnie, że w nadchodzących miesiącach stopy sięgną do 5,50% lub wyżej – podczas gdy obecny poziom stopy referencyjnej wynosi 4,50% (najwyżej od 2012 r.). Wydaje się, że przeciwdziałanie inflacji będzie głównym celem banku, który nie martwi się zbytnio możliwym spowolnieniem gospodarczym.

Oczekiwania rynkowe są jeszcze agresywniejsze niż nasze – wyceny instrumentów pochodnych sugerują, że oczekiwana wysokość stóp za sześć miesięcy to 6,50–6,75%, czyli niemal 50 pb. więcej niż przed posiedzeniem.

Wykres 2: Stawki FRA 6×9 dla PLN (oczekiwany poziom WIBOR 3M za 6 miesięcy) (kwiecień ‘21 – kwiecień ‘22)

Autorzy: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk, Itsaso Apezteguia – analitycy Ebury