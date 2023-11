Niespodzianka z RPP

Ostatnimi czasy na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej pewne są chyba tylko niespodzianki. Zobaczymy, co usłyszymy dzisiaj na pierwszej po wyborach konferencji prasowej.

Stopy procentowe bez zmian

Przewidywanie działań obecnej Rady Polityki Pieniężnej to coś, co może łatwo zrównać poważnych analityków z amatorami. Niespodzianki znów nie udało się uniknąć. Okazuje się, że pomimo spadku inflacji w ujęciu rocznym o imponujące 1,7% względem ostatniego miesiąca stopy pozostały bez zmian. Wiele osób zastanawia się, co się stało, że wcześniej była przestrzeń na obniżki stóp procentowych, a teraz już jej nie ma. Można tutaj oczywiście wskazywać kontekst wyborczy, aczkolwiek Rada Polityki Pieniężnej jest przecież niezależna i nie włączyłaby się w bieżącą walkę polityczną. Prawda? Ciekawa będzie dzisiejsza konferencja prasowa prezesa NBP. Na pewno wspomni o sile polskiej waluty, bo to, że złoty się umocnił po niespodziewanym nieobniżeniu stóp procentowych, nikogo nie powinno dziwić.

Spadki cen gazu

Nie tylko ropa tanieje na rynkach w ostatnich dniach. W dół idą również ceny gazu. Na rynku mamy co prawda wyższe poziomy niż w zeszłym roku, ale są one wielokrotnie niższe niż te, które widzieliśmy po rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy. Na przyszłość mamy też przynajmniej jeden bardzo dobry prognostyk. Magazyny ropy są niemal w pełni napełnione, co powoduje, że tak lubiane przez stronę rosyjską szantaże gazowe lub po prostu „awarie” nie będą miały takiego przełożenia na sytuację w Unii Europejskiej. Powinno to powodować większą stabilność cen.

W Rumunii bez zmian

O ile w Polsce na posiedzeniu grona decyzyjnego Banku Centralnego mieliśmy spore emocje, o tyle w Rumunii zawiało nudą. Było 7%, oczekiwano 7%, pozostało 7%. Rumuni w tym roku mieli jedną podwyżkę w styczniu i od tego czasu mają coś, co dzięki prezesowi NBP przeszło do języka finansów jako płaskowyż. Jak się nietrudno domyślić rynki walutowe taką decyzją nie były szczególnie zaskoczone. Notowania rumuńskiej lei zwyczajowo są mocno przyklejone do parytetu wymiany do euro, co w przypadku kraju zmierzającego do strefy euro nie powinno dziwić. Kurs po decyzji jednak niemal nie drgnął.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat