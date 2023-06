Notino z ponad 1 miliardem euro obrotu w ostatnim roku fiskalnym

Notino, największy europejski e-sprzedawca kosmetyków i produktów z kategorii „Zdrowie” w ostatnim roku podatkowym odnotował wzrost o 32%, realizując obrót w wysokości 1 miliarda euro! Polska przyczyniła się do tego rekordowego wyniku w prawie 15%. Notino, które prowadzi działalność w 27 krajach, posiada już łączną bazę ponad 20 milionów klientów.

Pomimo ogólnego trendu spadkowego w e-commerce, Notino odnotowało 32% wzrost

w porównaniu rok do roku – ta tendencja utrzymywała się we wszystkich kwartałach, na 27 rynkach, na których firma prowadzi działalność. Do klientów wysłanych zostało ponad 20 milionów przesyłek zawierających ponad 109 milionów produktów, oznacza to średnio 56 000 paczek dziennie. Rekordowym dniem był 19 grudnia, kiedy do klientów nadano ponad 205 000 przesyłek. Świetne wyniki odnotowano także na Black Friday, kiedy klienci złożyli aż 194 000 zamówień w ciągu jednego dnia.

Według prestiżowego, corocznego rankingu TOP 500 europejskich sklepów transgranicznych, Notino znalazło się w pierwszej dziesiątce sprzedawców internetowych. Autor zestawienia, czyli belgijska platforma Cross-Border Commerce Europe, uplasował giganta kosmetycznego na 9 pozycji.

„Nasze sukcesy są dowodem na to, że e-commerce reprezentowany przez Notino jest na najwyższym poziomie. Wysokie standardy i poziom obsługi to aspekty, na które kładziemy szczególny nacisk, ponieważ chcemy jak najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania naszych klientów. Dokładamy wszelkich starań, by utrzymać najwyższą jakość w całej Europie, ponieważ jesteśmy przekonani, że możemy jeszcze wiele osiągnąć” – komentuje kolejny rok Zbyněk Kocián, CEO Notino.

Notino ma w swojej ofercie ponad 100 000 unikalnych produktów od 2500 globalnych

i lokalnych marek. Firma nieustannie pracuje nad powiększeniem swojego portfolio: oprócz tradycyjnego asortymentu produktów, Notino rozszerzyło również swoją ofertę o kategorię „zdrowie”. Dzięki temu klienci mogą kupić witaminy, minerały i inne suplementy diety, a także odżywki sportowe oraz produkty dla matki i dziecka.

„Jako pierwsi w branży kosmetycznej skorzystaliśmy ze wspólnego rynku Unii Europejskiej

i stworzyliśmy unikalny, scentralizowany model współpracy z partnerami takimi jak LVMH, L’Oréal Group, Estée Lauder Companies, COTY i Shiseido. Pozwala nam to łączyć największe marki z całej branży kosmetycznej w naszej siedzibie w Brnie, aby współtworzyć nowe usługi

w całej Europie. Odnotowujemy bardzo wysoki wskaźnik lojalności klientów (NPS), który odzwierciedla zadowolenie z naszych produktów i usług – ponad 80% kupujących na Notino poleciłoby nasze usługi dalej, co znacznie przewyższa oceny innych europejskich sprzedawców internetowych ” – dodał.

Najszybsza obsługa ze strategicznie zlokalizowanych centrów dystrybucji

Celem Notino jest oferowanie klientom produktów renomowanych marek, koncentrując się na doskonałej i szybkiej obsłudze. Właśnie dlatego, w tym roku we Włoszech otwarte zostało nowe centrum dystrybucyjne. Z magazynu o powierzchni 13 000 m² Notino obsługiwać będzie klientów we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii, a w okresie świątecznym również realizować zamówienia do krajów takich jak Chorwacja i Francja. Pierwszego dnia po otwarciu, centrum obsłużyło łącznie 1229 zamówień, a od startu działalności – 3 maja, w sumie ponad 107 861 dostaw. Od 2020 roku Notino dystrybuuje również zamówienia z Bukaresztu – tamtejsze centrum odpowiedzialne jest za obsługę Rumunii, Grecji i Bułgarii.

„Wraz z otwarciem centrum dystrybucyjnego w Rumunii znacznie przyspieszyliśmy dostawy

w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Mamy takie same ambicje, jeśli chodzi o naszą nową inwestycję we Włoszech. To jeden z naszych kluczowych rynków, a nowe centrum dystrybucyjne pozwoli nam być bliżej klientów nie tylko tam, ale także w Hiszpanii czy Portugalii” – zaznacza Kocián.

Szybkość obsługi w centrach dystrybucyjnych to nie jedyny obszar, na którym chce się skupić Notino. W rzeczywistości, obiekt zlokalizowany we Włoszech będzie drugim z kolei, gdzie firma planuje wprowadzić zautomatyzowaną linię pakowania, umożliwiającą bardziej ekologiczne przygotowywanie zamówień. Taki system jest już w użyciu w centrum dystrybucyjnym

w Rumunii – w ten sposób pakowanych jest ponad 40% zamówień, przy których zmniejszono zużycie plastiku o ponad 90%.

Szybko postępująca ekspansja zagraniczna nie zmienia faktu, że „serce” Notino znajduje się

w Czechach, w Brnie. W przyszłym roku siedziba firmy zostanie przeniesiona do centrum biznesowego Brno Business Park, gdzie zajmie całą powierzchnię nowego budynku opatrzonego międzynarodowym certyfikatem środowiskowym LEED Gold. Wybór nowej siedziby Notino potwierdza zatem, że zrównoważony rozwój jest jedną z wartości, na których firma nadal będzie się koncentrować.

„Notino to scentralizowana organizacja wspierana przez zespół 2500 osób, które rozumieją potrzeby naszych klientów i każdego dnia zastanawiają się, jak najlepiej ułatwić im dostęp do produktów kosmetycznych i zdrowotnych w całej Europie. Jestem dumny z osiągnięć całego zespołu Notino, któremu bardzo dziękuję za zaangażowanie. Wierzę, że dzięki wspólnej pracy będziemy mogli zaoferować naszym klientom jeszcze lepsze doświadczenia zakupowe online” – podsumowuje Zbyněk Kocián.