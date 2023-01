Nowe przepisy wpływają na grudniową sprzedaż pożyczek

W listopadzie br. wg danych CRIF wartość finansowania w segmencie tradycyjnych pożyczek wyniosła 1,38 mld. Rynek zanotował wtedy wzrost wartości finansowania względem października (+15,2 proc.) Liczba udzielonych pożyczek w ujęciu miesięcznych także nieznacznie wzrosła (+3,7 proc.) . W tym samym okresie rynek pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił finansowania o wartości 253,6 mln PLN z dynamiką wzrostu +27,4 proc. m/m i 177 proc. r/r.

W listopadzie oba segmenty rynku, zarówno tradycyjny sektor pożyczkowy jaki i BNPL osiągnęły dwucyfrową dynamikę wzrostu w ujęciu miesięcznym. Jednak w przypadku tradycyjnego rynku pożyczkowego kolejny miesiąc wiązał się ze spadkami w stosunku do listopada zarówno jeśli chodzi o liczbę, jak i wartość udzielonych pożyczek – mówi Agnieszka Wachnicka, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. – Grudzień zazwyczaj był najlepszym miesiącem dla branży ze względu na świąteczne ożywienie. W tym roku na zahamowanie sprzedaży prawdopodobnie wpłynęła nowa ustawa antylichwiarska, której część zapisów weszło w życie 18 grudnia. Kolejne miesiące mogą przynieść dalszy spadek aktywności rynku – dodaje Agnieszka Wachnicka.

Rynek pożyczkowy w grudniu

W grudniu br. wg. danych CRIF wartość finansowania w tradycyjnym sektorze pożyczek pozabankowych wyniosła 1,3 mld PLN. Rynek zanotował spadek wartości udzielonego finansowania o 7,4 proc. względem listopada, a liczba udzielonych pożyczek spadła o 2,1 proc. m/m.

Średnia kwota udzielonej pożyczki po raz drugi w tym roku przekroczyła 4 tys. PLN i wyniosła 4 136 PLN. Choć w ujęciu rocznym zanotowano wzrost o 8,2 proc. to w porównaniu z danymi z listopada średnia wartości pożyczki spadła o 5,4 proc.

Dane sektora BNPL za listopad

W listopadzie rynek płatności odroczonych miał wartość na poziomie ok 18 proc. finansowania udzielonego przez firmy pożyczkowe. Dane z sektora BNPL pokazują wartość udzielonego finansowania w listopadzie na poziomie 253,6 mln PLN, co oznacza duży wzrost względem poprzedniego miesiąca (+27,4 proc. m/m). Niemal w tym samym tempie rosła także liczba pożyczek BNPL (+27,5% m/m), natomiast średnia wartość pożyczki utrzymała się na zbliżonym poziomie względem października. W ujęciu rocznym nadal utrzymuje się trzycyfrowa dynamika wzrostu sprzedaży, co wynika z wczesnej fazy rozwoju tego produktu w Polsce. Możemy natomiast obserwować spadek średniej wartości pożyczki w formie płatności odroczonej w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

Liczba transakcji zaraportowanych przez podmioty z segmentu BNPL jest ponad dwa i pół razy wyższa niż na rynku tradycyjnym. Bardzo dobre dane za listopad mogą wynikać ze zbliżającego się okresu świątecznego oraz tzw. black friday, niezwykle popularnego w sklepach e-commerce. – podkreśla Piotr Badura, wiceprezes CRIF.

Czwarty kwartał

W IV kwartale 2022 r. branża pożyczkowa udzieliła finansowania na łączną kwotę 3,89 mld złotych, co oznacza wzrost o 10,2 proc. w stosunku do III kwartału 2022 r. oraz wzrost o 29,7 proc. w relacji rok do roku. Jeśli chodzi o liczbę udzielonych pożyczek, była ona porównywalna do tej z III kwartału (+ 0,1 proc) natomiast r/r zanotowano wzrost o 16,8 proc. Wciąż mamy do czynienia z efektem niskiej bazy ponieważ IV kwartał 2021 roku był w dalszym ciągu okresem odbudowy branży po zniesieniu ustawowych przepisów przejściowych z czasów pandemicznych.

Średnia wartość pojedynczej pożyczki w sektorze pozabankowym w IV kwartale 2022 r. wyniosła 4 136 zł. Kwota ta jest wyższa o 10,1 proc. od średniej wartości pożyczki w III kwartale 2022 r. oraz wyższa o 11,0 proc. od tej przed rokiem.

Wg przewidywań analityków, IV kwartał 2022 roku, choć bardzo dobry, może być ostatnim takim okresem dla branży. Wejście w życie nowych przepisów drastycznie zaostrzających wysokość maksymalnych kosztów odsetkowych może doprowadzić do załamania podobnego do tego, który obserwowano w 2020 roku po wejściu przepisów pandemicznych, które były łagodniejsze od obecnie wprowadzonych.