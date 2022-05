Od poniedziałku już dwie trzecie kraju w zasięgu nowej naziemnej telewizji cyfrowej

Telewidzowie naziemnej telewizji cyfrowej na Śląsku, Podkarpaciu, w Małopolsce, województwie łódzkim, opolskim oraz części południowej województwa mazowieckiego i wielkopolskiego od poniedziałku znajdą się w zasięgu nowego standardu naziemnej telewizji cyfrowej DVBT2/HEVC. Tym samym jej odbiór będzie możliwy na terenie ponad dwóch trzecich kraju – podkreśla Związek Cyfrowa Polska. Organizacja przypomina telewidzom o sprawdzeniu, czy ich odbiorniki telewizyjne są dostosowane do nowego standardu sygnału.

Zmiany w nadawaniu naziemnej telewizji cyfrowej odbywają się stopniowo od końca marca i potrwają do końca czerwca. Dziś w zasięgu DVB-T2/HEVC są już mieszkańcy województw: dolnośląskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, niemal całego pomorskiego, wielkopolskiego oraz północno-zachodniej części mazowieckiego. Od 23 maja obszar ten znacznie powiększ się i nowy standard dotrze do wszystkich telewidzów mieszkających na terenie województw śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i opolskiego. W całości nowym sygnałem zostanie pokryta także Wielkopolska (dołączy np. Kalisz), a także kolejne miejscowości na Mazowszu (chodzi o obszar Radomia i okolic). – To ważny etap, ponieważ będzie to największe obszarowo przyłączenie nowego standardu nadawania na terenie Polski. Przypominam, że mieszkańcy tych terenów powinni mieć odbiornik telewizyjny dostosowany do nowej technologii. Inaczej mogą stracić dostęp do większości ulubionych programów – ostrzega Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski, który reprezentuje sektor cyfrowy i nowych technologii w naszym kraju.

Przygotuj się na nową jakość telewizji

Wdrażanie DVB-T2/HEVC w Polsce to kolejny etap cyfryzacji telewizji. Jak podkreśla Michał Kanownik, zmiany są wprowadzane po to, aby zwiększyć ofertę dla telewidzów oraz poprawić jakoś odbioru telewizji. – Nowy standard nadawania pozwoli na emisję większej liczby kanałów telewizyjnych, a ponadto zagwarantuje lepszą jakość obrazu i dźwięku. A pod warunkiem połączenia z internetem, DVB-T2/HEVC umożliwi również odbiorcom dostęp do nowych funkcji tzw. telewizji hybrydowej, takich jak zatrzymywanie trwającego programu na żądanie, udział w głosowaniach za pomocą pilota czy wyświetlanie dodatkowych informacji o aktorach występujących w emitowanej produkcji – zauważa ekspert.

By jednak cieszyć się z tych możliwości, które przynosi technologia, Związek Cyfrowa Polska przypomina telewidzom o sprawdzeniu, czy odbiorniki telewizyjne, które posiadają w swoich domach, umożliwiają odbiór nowego standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej. Jak to zrobić? Jak podaje organizacja w swoim specjalnym wydanym poradniku dla konsumentów, np. warto zajrzeć na stronę www.telewizjanaziemna.pl, gdzie poprzez specjalną wyszukiwarkę można dowiedzieć się, czy nasz model odbiornika telewizyjnego jest dostosowany do odbioru nowego standardu nadawania. – Jeśli telewizor nie może odbierać sygnału DVB-T2/HEVC, jego właściciel powinien zakupić nowy model lub specjalny dekoder – mówi Michał Kanownik i radzi, by wcześniej dobrze przemyśleć, który typ urządzenia wybrać. – To odpowiedni czas, aby pomyśleć o wymianie starszych telewizorów na nowe. Dla wielu odbiorców może to oznaczać ogromną zmianę jakościową związaną z lepszą jakością obrazu i dźwięku, czy z inteligentnym obrazem dostosowującym kolory do aktualnych warunków pomieszczenia. Technika produkcji telewizorów w ostatnich latach znacznie się zmieniła – przekonuje prezes Cyfrowej Polski. Ekspert podkreśla, że decydując się jednak na zakup dekodera, musimy mieć świadomość tego, że nie pozwoli on nam na pełne wykorzystanie korzyści płynących ze zmiany sygnału nadawania. – Takie urządzenie umożliwi nam odbiór sygnału cyfrowego, ale np. nie poprawi ani jakości obrazu czy dźwięku – zauważa.

Jednak nie każdy odbiornik trzeba od razu wymieniać. Telewizory zakupione po 2019 roku powinny być już dostosowane do nowego standardu nadawania – zapewniają producenci.

Telewizory z rządowym wsparciem

Dla tych, którzy będą musieli wymienić odbiornik, Cyfrowa Polska przypomina o rządowym dofinansowaniu do zakupu dekodera lub telewizora. Jeśli zdecydujemy się na kupno nowego odbiornika telewizyjnego możemy otrzymać bon o wartości 250 zł. Eksperci odsyłają na stronę www.gov.pl/CyfrowaTV, gdzie można złożyć wniosek online o przyznanie takiego rządowego dofinansowania. Można to również uczynić za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej.

Kolejne i ostatnie już przyłączenie do DVB-T2/HEVC planowane jest 27 czerwca. Obejmie ono resztę miejscowości z województwa mazowieckiego, w tym Warszawę, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz lubelskie. Tym samym cały obszar kraju będzie już objęty nowym standardem nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.