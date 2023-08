Oliver Tuszik nowym prezesem Cisco na Europę, Bliski Wschód i Afrykę

Oliver Tuszik pokieruje działaniami firmy w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce (EMEA). Ostatnio zajmował stanowisko starszego wiceprezesa Cisco Global Partner Sales and Routes to Market, gdzie wspierał rozwój globalnego ekosystemu partnerów i odpowiadał za utrzymanie najwyższych standardów obsługi klientów firmy. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu na różnych stanowiskach, w tym jako dyrektor generalny Computacenter w Niemczech oraz innych firmach IT. Jest to dla niego powrót do regionu EMEA, gdzie kierował on niemieckim oddziałem Cisco w latach 2013-2018.

Nominacja Tuszika nastąpiła w momencie, gdy Cisco wzmacnia działania na rzecz bezpiecznego połączenia technologii, ludzi, administracji i firm na całym świecie. W miarę jak priorytety informatyczne i ekologiczne stają się coraz bardziej powszechne, wszystkie branże muszą ponownie spojrzeć na swoje modele biznesowe i łańcuchy dostaw, aby poprawić zwinność, odporność i stać się bardziej zrównoważonymi. W swojej nowej roli Tuszik będzie realizował te cele poprzez ekosystem partnerów i klientów Cisco, aby przyspieszyć cyfryzację i wzmocnić innowacyjność w regionie EMEA.

„Miałem zaszczyt pracować z największymi organizacjami i najbystrzejszymi umysłami na całym świecie, a EMEA ma zdecydowanie największy niewykorzystany potencjał na tym polu na świecie. Siła, innowacyjność i różnorodność talentów w krajach tego regionu są niezrównane” – powiedział Oliver Tuszik, nowy prezes Cisco na region EMEA. „Technologia jest najważniejszym elementem przyspieszającym cyfryzację a Cisco jest w jej centrum – od bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury, przez transformacyjne technologie AI, po wzmacnianie przyszłości pracy”.

„Oliver wywarł na nas niesamowity wpływ przez 10 lat pracy w Cisco. Wielokrotnie udowodnił, że jest jednym z najbardziej inspirujących liderów w firmie i jednym z najlepszych rzeczników naszych klientów i partnerów. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co nasz niesamowity zespół w regionie EMEA osiągnie pod jego kierownictwem” – powiedział Jeff Sharritts, wiceprezes wykonawczy oraz globalny dyrektor Cisco ds. klientów i partnerów, któremu Tuszik będzie podlegać.