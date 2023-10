W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy liczba ogłoszonych na całym świecie pierwszych ofert publicznych spadła, rok do roku, o 5 proc., a wpływy z tym związane skurczyły się, aż o 32 proc. W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. odnotowano 968 nowych IPO. Dzięki nim pozyskano kapitał w wysokości 101,2 miliarda USD. Aż 77 proc. udziału w światowym IPO mają rynki wschodzące, uzyskując z tego tytułu trzy czwarte (75 proc.) globalnego dochodu;

Od początku roku w regionie EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka) miało miejsce 286 nowych IPO. Dzięki nim pozyskano kapitał o wartości 21,9 miliarda USD. Oznacza to, w ujęciu rocznym, wzrost o 2 proc., ale przychody z tym związane spadły, aż o 44 proc.

Dla porównania, w 2023 r. – w wyniku przejścia z rynku New Connect – na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A zadebiutowało osiem spółek. Metodologia badania EY nie uwzględnia jednak tego typu debiutów w swoim zestawieniu.

Pomimo odnotowanego, rok do roku, spadku nowych IPO i uzyskanych w związku z typ wpływów odpowiednio o 5 proc. i 32 proc. dynamika tego rynku rośnie, a w trzecim kwartale – w porównaniu z poprzednimi – odnotowano znaczną poprawę cen emitowanych akcji. Znacząco poprawiły się również nastroje inwestorów na co wpływ mają wyczekiwane znaczące debiuty giełdowe w Stanach Zjednoczonych oraz dobra sytuacja na światowych rynkach. Przewiduje się, że we wszystkich głównych gospodarkach zachodnich stopy procentowe pozostaną na podwyższonym poziomie ponieważ główne banki centralne starają się sprowadzić utrzymującą się uporczywie inflację do poziomów docelowych. W związku z tym koszt pozyskania kapitału pozostanie podwyższony, co wraz z ograniczonym dostępem do kredytowania sprawia, że finansowanie rozwoju firm staje się coraz większym wyzwaniem – takie wnioski można wyciągnąć z raportu EY Global IPO Trends Q3 2023.

Rośnie zaufanie i optymizm inwestorów

Według raportu EY rynki akcji w regionie EMEIA mają solidne fundamenty dzięki czemu okazały się one być stabilne pomimo mniejszej płynność i wyższego kosztu pozyskania kapitału, a inwestorzy wykazywali się na nich relatywnie wysokim zaufaniem. Wyraźnie widocznym trendem jest rosnące zainteresowanie pierwszymi ofertami publicznymi, przede wszytskim, w sektorze energetycznym, ale także: ochrony środowiska, polityki społecznej, ładu korporacyjnego oraz ESG.

Warto podkreślić, że inwestorzy na całym świecie, w tym w dużej mierze w Polsce kierują się nie tylko perspektywą osiągania szybkich zysków, potencjałem wzrostu i wysokością aktualnej wyceny giełdowych firm, ale są zainteresowani i ufają – przede wszystkim – spółkom, które w praktyce wdrażają koncepcję powiązaną z ESG oraz tym, które mogą wykazać się efektywnym zastosowaniem AI w praktykowanych modelach biznesowych i prowadzonych operacjach. Dlatego firmy, które planują IPO powinny być innowacyjnne, odporne na zagrożenia związane z łańcuchami dostaw, przygotowane na sprostanie wyzwaniom makroekonomicznym oraz dysponować silnym kapitałem obrotowym, a także być w stanie dostosować się do nowych sposobów prowadzenia działalności poprzez efektywne wykorzystanie najnowszych technologii i aplikacji sztucznej inteligencji – powiedziała Anna Zaremba, Partnerka EY.

Według raportu EY, pomimo ogólnoświatowych spadków region obu Ameryk odnotował wyjątkowy wzrost przychodów o 159 proc., pozyskując w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. kapitał o wysokości 19,3 miliarda USD. Spośród 113 IPO, które zmaterializowały się tam w tym roku, 96 miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. Z kolei region Azji i Pacyfiku wykazał spadki liczby IPO i wpływów z tym związnych o odpowiednio 8 proc. i 41 proc. oraz zanotował najmniej zawartych transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat. Pomimo to, widoczny jest tam jednak powszechny optymizm związany z przygotowywanymi znaczącymi transakcjami i oczekiwanym umiarkowanym wzrostem liczby IPO w najbliższym kwartale lub na początku 2024 r.

Sektor technologiczny wraca do łask inwestorów

Z przedmiotowego raportu wynika również, że w 2023 r. globalna aktywność na rynku IPO została zdominowana przez sektor technologiczny. Nie stałoby się tak jednak, gdyby nie emisja akcji jednego z projektantów chipów. Bez niej cała ta branża odnotowałby spadek wpływów. Na drugim miejscu uplasował się sektor przemysłowy dzięki ekspansji, która miała miejsce w większości jego podsektorów. Nie nastąpił z kolei znaczący wzrost giełdowych debiutów wśród startupów inwestujących w sztuczną inteligencję (AI), ale te dopiero zaczynają przygotowywać procesy związane z wejściem na giełdę.

Najwięszy, rok do roku, spadek liczby IPO i wpływów z tym związanych – bo aż o ponad 80 proc. – odnotowano szczególnie wśród jednorożców operujących globalnie w takich sektorach jak technologia oraz zdrowie i nauki przyrodnicze.