Ostatni dzień na zakup akcji Proacta uprawniających do udziału w emisji z prawem poboru

Dzień prawa poboru dla akcji Proacta S.A. wyznaczony został na 11 czerwca br., oznacza to, że dziś (7 czerwca) jest ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć akcje Spółki z przysługującym prawem poboru do objęcia akcji serii N. Termin przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych na akcje wyznaczono od 18 czerwca do 10 lipca br., a przydział akcji serii N został wyznaczony na 22 lipca 2024 r. Proacta w ramach emisji planuje pozyskać do 2,02 mln zł przy cenie emisyjnej 0,50 zł za jedną sztukę akcji. Pozyskane z emisji środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na rozwój oraz działania promocyjne platformy „Dbam o siebie”, która wspiera pacjentów w analizie wyników badań laboratoryjnych i pomaga zadbać o swoje zdrowie.

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze Proacta zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 4 049 139 akcji serii N o wartości 0,50 zł za akcję w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcjonariusze za każdą jedną posiadaną akcję spółki Proacta na koniec dnia ustalenia prawa poboru (tj. 11 czerwca br.) otrzymają jedno jednostkowe prawo poboru. Dwadzieścia osiem jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii N.

Przydział akcji serii N objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych nastąpi w dniu 22 lipca 2024 roku. Termin przyjmowania zapisów na akcje serii N Spółki nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki, został wyznaczony od 23 lipca 2024 roku do 6 sierpnia 2024 roku.

Środki finansowe pozyskane w ramach emisji akcji serii N przeznaczone zostaną na cele rozwojowe platformy „Dbam o siebie”, której premiera nastąpi w połowie roku. W kolejnych miesiącach wystartuje kampania promocyjna rozwiązania skierowana do klientów indywidualnych.

– W tym momencie mamy gotowe rozwiązanie, które jest przygotowane do komercjalizacji. Zależy nam, aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, dlatego planujemy szeroką kampanię marketingową z wykorzystaniem największych portali, reklam w social media oraz zaangażowanie influencerów. Naszym celem jest wzrost rozpoznawalności naszej Platformy i zachęcenie odbiorców do wykorzystywania nowoczesnych technologii w codziennym dbaniu o swoje zdrowie – informuje Paweł Ciesielka, prezes Proacta S.A.

Proacta zaoferuje usługę „Dbam o siebie Smart LAB” w modelu SaaS. Rozwiązanie początkowo skierowane będzie do klientów indywidualnych. W przyszłości planowana jest współpraca z prywatnymi placówkami opieki zdrowotnej oraz rozszerzenie działalności na sektor publiczny.

Platforma „Dbam o siebie” to innowacyjne narzędzie, które pomaga użytkownikom lepiej zrozumieć wyniki badań laboratoryjnych i skutecznie zarządzać zdrowiem. Raporty identyfikują potencjalne ryzyka zdrowotne w obszarach takich jak regulacja poziomu cukru we krwi, funkcjonowanie tarczycy, układ sercowo-naczyniowy, wątroba i przewód pokarmowy. Uwzględniają przy tym wpływ stylu życia, istniejących schorzeń, symptomów, diety, suplementacji i leków. Oprócz generowania spersonalizowanych raportów zdrowotnych, platforma będzie pełnić także rolę edukacyjną, wspierając użytkowników w pogłębianiu wiedzy na temat ich stanu zdrowia.