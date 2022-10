OX2 rozbudowuje swoje portfolio o kolejne moce

OX2 to największy deweloper lądowych farm wiatrowych w Europie pod względem wybudowanych dotychczas inwestycji. Szwedzka firma realizuje również morskie projekty wiatrowe, wielkoskalowe projekty fotowoltaiczne oraz jest aktywna w obszarze rozwoju technologii energetyki odnawialnej, takich jak wodór i magazynowanie energii.

Obecnie moc polskich projektów OX2, które zostały już zrealizowane, są w trakcie budowy lub ich budowa rozpocznie się w tym i przyszłym roku, wynosi około 640 MW. Całkowity portfel projektów PV i wiatrowych w rozwoju w Polsce wynosi około 1,5 GW.

W ostatnich tygodniach spółka po raz kolejny wzmocniła swoją pozycję na rynku, rozbudowując portfolio dewelopowanych projektów o kolejne moce. OX2 zawarła umowę o współpracy z Ener Polska, polską firmą branży energetyki odnawialnej, budowlanej i inżynierii przemysłowej. Kontrakt obejmuje zakup portfolio projektów fotowoltaicznych w przygotowaniu wraz z umową serwisową na ich rozwój w nowych lokalizacjach.

– Współpraca z Ener Polska to nie tylko nowe projekty, ale również kolejny już krok w kierunku wsparcia transformacji energetycznej w Polsce. To także zwiększenie udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym oraz zmniejszenie zależności kraju od produkcji energii z paliw kopalnych. Przystąpienie do rozwoju kolejnych projektów potwierdza, że OX2 jest kluczowym uczestnikiem sektora energetyki odnawialnej w Polsce. Systematycznie rozwijamy naszą organizację oraz portfolio naszych projektów, przyczyniając się do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości. – powiedziała Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny OX2 w Polsce.

Znaczące portfolio projektów OX2 buduje długoterminową wartość i zapewnia zdywersyfikowany portfel na różnych etapach rozwoju i w różnych lokalizacjach geograficznych. OX2 po raz kolejny umocniła swoją już silną pozycję na polskim rynku.

– To dla nas ważny krok w rozwoju naszej aktywności na rynku. Cieszymy się, że dotychczasowe doświadczenie oraz ugruntowane relacje z polskimi instytucjami i operatorami energetycznymi będziemy mogli rozwijać we współpracy z miedzynarodowym partnerem OX2. Chcemy podejmować działania w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, tak aby Polacy znów mogli oddychać pełną piersią i cieszyć się czystym powietrzem. Chcemy optymistycznie patrzeć w przyszłość, wiedząc, że kolejnym pokoleniom zostawiamy dobre miejsce do życia – powiedział Krzysztof Zdziech, Prezes Zarządu Ener Polska Sp. z o.o.

OX2 w Polsce jest w trakcie budowy pięciu farm wiatrowych o mocy od 20 MW do 63 MW, dla których zabezpieczyła wsparcie w systemie aukcyjnym. Na początku roku szwedzka grupa oddała do użytku swoją pierwszą farmę wiatrową w naszym kraju, zlokalizowaną w Żarach w woj. Lubuskim. Jej moc wynosi 21 MW. Obecnie firma przygotowuje się do ukończenia i przekazania do użytku dwóch następnych inwestycji wiatrowych.

W maju OX2 sprzedała franczyzobiorcy sklepów IKEA – Ingka Investments, stanowiącej ramię inwestycyjne Ingka Group, lądową farmę wiatrową o mocy 63 MW w miejscowości Wysoka oraz farmę fotowoltaiczną o mocy 29 MW w miejscowości Recz. Jedenaście turbin wiatrowych o mocach 5,5 – 5,7 MW wybudowanych zostanie w powiecie pilskim, w północno-zachodniej Polsce. Średni prognozowany poziom produkcji energii z inwestycji wyniesie około 180 GWh, co pokrywa roczne zapotrzebowanie dla około 90 tysięcy gospodarstw domowych. Farma fotowoltaiczna Recz, o mocy 29 MW powstanie w południowej części województwa zachodniopomorskiego, w północnej części powiatu choszczeńskiego i jest pierwszym projektem fotowoltaicznym przygotowanym przez OX2 w Polsce i w grupie kapitałowej OX2.

Jak mówi Katarzyna Suchcicka: – Obecnie obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania przemysłu wielkoskalowymi projektami energetyki odnawialnej. Wraz z nadejściem kryzysu i wzrostem cen energii, duże przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na rozwiązania umożliwiające wytwarzanie energii na własne potrzeby. Inwestycja we własną instalację stanowi istotny czynnik stabilizujący koszty przedsiębiorstwa i zwiększa jego niezależność poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Szybki zwrot z inwestycji w OZE przy systematycznym wzroście cen energii i prognozowanych kolejnych podwyżkach, stanowi uzasadnioną zachętę dla przedsiębiorców.

W przyszłym roku OX2 w naszym kraju będzie budować kolejne farmy wiatrowe, ale także planuje rozpoczęcie realizacji dwóch farm fotowoltaicznych. Szwedzka grupa przewiduje rozpoczecie budowy dwóch najbardziej zaawansowanych obecnie projektów PV o mocy 100 MW oraz 165 MW. Ich realizacją zajmie się polski oddział OX2. Obecnie firma jest na etapie poszukiwania wykonawców. Spółka przewiduje sprzedaż energii z tych farm fotowoltaicznych w ramach korporacyjnych umów PPA. OX2 prowadzi obecnie rozmowy z inwestorami, zainteresownymi przejęciem farm fotowoltaicznych.