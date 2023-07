Papaya Films odnotowuje rekordowe wyniki finansowe w 2022 roku

Największy w Polsce dom produkcyjny i studio filmowe publikuje najnowsze dane finansowe prezentując zarówno skalę sprzedaży i zysków, jak również wartość kosztów oraz, co również istotne, poziom inwestycji.

Spółka Papaya Films osiągnęła łączne przychody za 2022 rok na poziomie 143,88 mln zł, przy zysku netto o wartości 5,94 mln zł. Wzrost sprzedaży względem roku ubiegłego wynosi zatem 9,1% (ze 131,92 mln zł w roku 2021), na co łączny wpływ ma zwiększenie przychodu zarówno z produkcji lokalnych (z 88,3 mln zł w 2021 do 98,09 mln zł w 2022), jak i serwisowych (43,62 mln zł w 2021 vs. 45,79 mln zł w roku ubiegłym). Wzrost wartości zysku netto za 2022 jest proporcjonalny do wzrostu przychodu i wynosi 8 %.

Wypracowany efekt to długofalowa współpraca ze stałymi klientami oraz realizacja projektów dla nowych partnerów. Papaya Films w 2022 roku pracowała z m.in. McDonald’s, Asahi, Nivea, 3M, eObuwie, Modivo, ING Bank Śląski, Play, T-Mobile, Jaguar i firmą Tarczyński.

Jak mówi Kacper Sawicki, założyciel i prezes Papaya Films, „rekordowy wynik sprzedaży w całej historii naszej działalności na rynku to powód do satysfakcji i refleksji”. Podkreśla, dziękując całemu zespołowi, że „stanowi on nie tylko potwierdzenie skuteczności obranej długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju, ale przede wszystkim jest skutkiem twórczego zaangażowania i ciężkiej pracy wszystkich bez wyjątku osób w firmie, w czasie bezprecedensowych wyzwań, jakie dotyczą post-pandemii, czy oczywiście wojny w Ukrainie”.

O ile największym źródłem przychodu pozostają produkcje komercyjne, w minionym roku firma postawiła także na znaczący rozwój form oryginalnych. Takie pozycje, jak drugi sezon serialu „Wilk” w kooperacji z CANAL+ oraz dokument sportowy o Robercie Lewandowskim dla Prime Video dają impet do rozwoju obszaru Papaya Originals, który w bieżącym roku realizuje kolejne projekty. Rośnie także skala działalności impresariatu twórców Papaya Roster, który w roku 2022 odnotował sprzedaż na poziomie 9,5 mln zł, o 22% więcej niż w poprzednim. „Biznesowo nie tylko obroniliśmy wiodące źródła przychodów, ale też konsekwentnie przeprowadziliśmy i rozwijaliśmy zaplanowane inne inicjatywy, wzmacniając portfolio o nowe kierunki”, dodaje Sawicki. Firma kontynuuje flagowy program wspierania młodych twórców Papaya New Directors.

W zakresie kosztów Papaya Films odnotowała ich wzrost o 8% względem roku 2021, do wartości 136,54 mln zł. Na poziom ten wpłynęły wydatki na usługi obce (120,6 mln zł) oraz przede wszystkim nakłady na inwestycje. Zwiększyła się bowiem pula środków na wynagrodzenia (z 7,22 do 9,38 mln zł) oraz na inne świadczenia pracownicze (z 676,8 do 719,3 tys. zł).

W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju firma bez zmian postanowiła w roku 2022 kontynuować realizację działań w zakresie ESG. Stąd m.in. wzrost inwestycji i kosztów w pozostałych obszarach działalności o 12%, z 3,38 mln zł w 2021 do 3,8 mln zł w roku ubiegłym.

„Rok 2022 postawił szereg wyzwań firmom szeroko pojętej branży marketingowej, zarówno w obszarze codziennej działalności biznesowej, jak i w zakresie polityki korporacyjnej. Jednym z nich było podjęcie decyzji, na ile kontynuować planowane inwestycje, szczególnie te, które nie mają szybkiego zwrotu i natychmiastowego impaktu na rozwój. Takim obszarem jest ESG”, wyjaśnia Justyna Górniak, chief growth officer Papaya Films. „Uznaliśmy, że to długofalowa strategia i przyjęliśmy jej realizację w minionym roku bez cięć. W efekcie, uzyskując rekordowy wynik finansowy utrzymaliśmy także planowy kurs na ścieżce zrównoważonego wzrostu – dodaje Górniak.