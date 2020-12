PARP: Rynek pracy w Polsce w lepszej kondycji niż w innych krajach Unii Europejskiej

Już piąty miesiąc z rzędu stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 6,1 proc. Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Listopad 2020”, choć w sześciu województwach w październiku tego roku zmalała liczba bezrobotnych, to wciąż ponad milion Polaków nie ma pracy. Wśród osób pozostających bez zatrudnienia kolejny miesiąc kobiet jest więcej niż mężczyzn. Stanowią w tej chwili niemal 54 proc. bezrobotnych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce od pięciu miesięcy utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. Rok wcześniej było to 5 proc. Pod koniec października 2020 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 1,019 mln bezrobotnych. W porównaniu z wrześniem 2020 r. ich liczba spadła o 4,7 tys., czyli o 0,5 proc. Natomiast rok do roku była wyższa aż o 178,5 tys., czyli o 21,2 proc.

Według danych resortu pracy w październiku 2020 r. pracodawcy zgłosili do urzędów 98,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli o 13 tys. ofert (11,7 proc.) mniej niż we wrześniu 2020 r.

– W październiku 2020 r. spadek stopy bezrobocia nastąpił w 6 z 16 województw. Były to województwa opolskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie oraz świętokrzyskie. Wciąż jednak Warmia i Mazury, Kujawy, ale także Świętokrzyskie i Podkarpacie to regiony, gdzie to bezrobocie jest relatywnie wysokie na tle reszty kraju – mówi Anna Skowrońska, ekspert z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r. wyniosło 5 458,88 zł i w porównaniu z wrześniem 2020 r. wzrosło o 1,6 p.p., natomiast rok do roku było większe o 4,7 p.p. Wśród osób bezrobotnych już kolejny miesiąc kobiet jest więcej niż mężczyzn. Stanowią one w tej chwili 53,9 proc. osób poszukujących pracy. W porównaniu do września to więcej o 0,6 p.p.

Wciąż wysokie bezrobocie wśród młodych Europejczyków

Według najnowszych danych Eurostatu wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich Unii Europejskiej we wrześniu 2020 r. wyniósł 7,5 proc., co oznacza wzrost o 0,1 p.p. wobec poprzedniego miesiąca oraz o 1,2 p.p. rok do roku. W tym samym czasie w Polsce wskaźnik ten wyniósł 3,1 proc. i pozostaje bez zmian w stosunku do sierpnia oraz rok do roku.

We wrześniowym rankingu Eurostatu najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (16,5 proc.), na Litwie (9,8 proc.) i we Włoszech (9,6 proc.), natomiast najniższe – w Czechach (2,8 proc.), Polsce (3,1 proc.), na Malcie (4 proc.) i w Holandii (4,4 proc.). Z kolei stopa bezrobocia wśród osób do 25. r.ż. wyniosła 17,1 proc. w UE-27 i 17,6 proc. w strefie euro w porównaniu odpowiednio z 17,8 proc. i 18,3 proc. w sierpniu 2020 r. W analizowanym okresie najniższe wartości wskaźnika w tej grupie wiekowej odnotowano w Niemczech (6 proc.), Czechach (8,1 proc.) i Polsce (8,7 proc.), a najwyższe – w Hiszpanii (40,4 proc.), we Włoszech (29,7 proc.) i na Litwie (27,7 proc.).

Rynek pracy odczuwa skutki pandemii

Jak wynika z danych przytoczonych w raporcie PARP w październiku 2020 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych pracodawcy w Polsce opublikowali 240,3 tys. ofert pracy.

– To o jedną piątą mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na rynkach pracy w dużych polskich miastach nadal widać wpływ pandemii koronawirusa. We wszystkich 10 analizowanych aglomeracjach w Polsce w październiku br. pojawiło się mniej ofert pracy niż w analogicznym okresie 2019 r. – dodaje Daniel Nowak, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Największy wpływ widać w Poznaniu (spadek o 59 proc. r./r.), Katowicach (spadek o 51 proc. r./r.) i Łodzi (spadek o 48 proc. r./r.). W stolicy Wielkopolski liczba procesów rekrutacyjnych jest obecnie prawie pięciokrotnie mniejsza niż w porównywalnym pod względem liczby mieszkańców Wrocławiu. Relatywnie dobrze radziły sobie, oprócz stolicy Dolnego Śląska, również Kraków, Warszawa – spadek odpowiednio o 20, 24 i 24 proc. r./r. Drugi miesiąc z rzędu najlepiej sytuacja przedstawia się w Szczecinie (spadek o 17 proc. r/r). W 10 największych polskich miastach na 1000 mieszkańców w paźzierniku przypadało średnio 9,4 oferty pracy wobec 10 miesiąc wcześniej i 13,4 w październiku 2019 r.

Grupami zawodowymi, które nie mogą narzekać na brak ofert pracy są medycy (wzrost o 17 proc. r/r), specjaliści od RODO (wzrost o 63 proc. r./r.), specjaliści od e-commerce (wzrost o 55 proc. r./r.) oraz główni księgowi (wzrost o 33 proc. r./r.).

O raporcie

Raport przygotowany przez PARP przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. To cykliczna comiesięczna publikacja, którą Agencja przygotowuje na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji koordynującej działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Omawiany raport dotyczy okresu od 19 października do 20 listopada 2020 r.