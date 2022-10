Pierwszy omański satelita został zintegrowany z rakietą LauncherOne i jest gotowy do lotu w kosmos

Integracja była kamieniem milowym w misji wyniesienia pierwszego omańskiego satelity na niską orbitę okołoziemską na pokładzie zmodyfikowanego samolotu Boeing 747.

Po zakończeniu dzisiejszej udanej operacji na lotnisku Newquay w Kornwalii w Wielkiej Brytanii, pierwszy omański satelita Aman jest gotowy do wystrzelenia na niską orbitę okołoziemską jeszcze w 2022 roku. Omański satelita został zintegrowany z rakietą LauncherOne, która zabierze satelitę w kosmos. Integracja satelity jest ważnym krokiem w realizacji celów pierwszej misji kosmicznej rządu Omanu.

Reprezentujący Sułtanat Omanu ETCO – pochodzący z Omanu innowator w dziedzinie technologii wschodzących, Virgin Orbit – wiodąca amerykańska firma zajmującą się wynoszeniem satelitów na orbitę, SatRev – polski producent i operator nanosatelitów oraz TUATARA – specjalista w zakresie zaawansowanych rozwiązań z zakresu AI, analityki danych i technologii kognitywnych, kontynuują prace nad omańską misją w kosmos. Pierwszy omański satelita CubeSat, Aman, został zintegrowany ze statkiem kosmicznym na lotnisku Newquay w Kornwalii.

Za proce integracji odpowiadał zespół Virgin Orbit rozpoczynając od ostatecznego czyszczenia i sprawdzenia satelity Amani oraz usunięcia wszystkich elementów Remove Before Flight (RBF) na CubeSat. Po przygotowaniu satelity, został on umieszczony w dyspenserze startowym, po czym nastąpiła seria ścisłych kontroli.

– Integracja satelity stanowi ważny kamień milowy w realizacji planu wysłania pierwszego omańskiego statku kosmicznego w kosmos. To niesamowite być świadkiem rozwoju tego pierwszego w historii kraju projektu i z niecierpliwością czekamy na jego zakończenie, które nastąpi jeszcze w tym roku, gdy zostanie on wystrzelony na niską orbitę okołoziemską – wyjaśnia Abdulaziz Jaafar, CEO ETCO.

– Byliśmy świadakami udanej integracji naszego satelity. Wszystkie ryzyka zostały już zminimalizowane dzięki wydarzeniu Fit-Check, które miało miejsce w ubiegłym miesiącu, kiedy ten sam zespół integracyjny Virgin Orbit przeprowadził szczegółową kontrolę wszystkich zaplanowanych kroków integracji w siedzibie SatRev we Wrocławiu – mówi Grzegorz Zwoliński, prezes SatRev.

Projekt zgodny jest z omańską strategią cyfryzacji „Oman Vision 2040”. Jest to narodowy program mającym na celu wspieranie konkurencyjności gospodarczej i dobrobytu społecznego przy jednoczesnym stymulowaniu wzrostu oraz budowaniu zaufania we wszystkich relacjach gospodarczych, społecznych i rozwojowych. Program kosmiczny Omanu umożliwi przełomowe badania naukowe i przechwytywanie obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości. Będą on dalej analizowane cyfrowo przy użyciu rozwiązań wizji komputerowej (computer vision), uczenia maszynowego (machine learning) oraz sztucznej inteligencji, które opracowane zostało przez TUATARĘ w strategicznym partnerstwie z ETCO.

Omański projekt kosmiczny zamierza zapewnić długotrwałe korzyści i odblokować nowe możliwości dla następnego pokolenia światowych odkrywców kosmosu i innowatorów w sektorze kosmicznym przy zapewnieniu inwestycji w krajowe talenty, które będą odpowiedzialne za przyszłość Omanu. Projekt będzie również zachęcał i wspierał firmy w Omanie, aby przyspieszyć jego transformację w gospodarce związanej z przestrzenią kosmiczną.