PKN ORLEN pozostanie sponsorem tytularnym zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN w 2021 r.

​PKN ORLEN pozostanie sponsorem tytularnym zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN w 2021 roku. Koncern nadal będzie obecny na najsławniejszym paddocku na świecie, a Robert Kubica będzie wzmacniał zespół jako kierowca testowy. Wraz z przedłużeniem umowy, kontynuowany zostanie również program szkolenia młodzieży w ramach ORLEN Akademii Kartingowej, prowadzonej przez Sauber Motorsport.

– Nasza inwestycja w partnerstwo z zespołem Alfa Romeo Racing ORLEN przekłada się na wymierne korzyści – tylko w 2020 r. osiągnęliśmy ponad 400 mln złotych ekwiwalentu reklamowego, czyli trzy razy więcej niż w poprzednim sezonie. To najlepiej pokazuje potencjał rozwojowy tej dyscypliny z punktu widzenia sponsora. Umiejętnie wykorzystujemy go na rynku polskim, gdzie nasza współpraca z ARRO i Robertem aktywnie wspiera naszą sprzedaż detaliczną, w tym pozapaliwową. Tylko w trzecim kwartale br. wypracowaliśmy rekordowy zysk operacyjny w tym segmencie na poziomie 1 mld zł. Jednocześnie, sponsoring tytularny zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN wzmacnia rozpoznawalność marki ORLEN na świecie i zwiększa jej prestiż. To z kolei ułatwia realizację ambitnych celów biznesowych i konkurowanie z globalnymi graczami – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ramach współpracy z ARRO w ostatnim sezonie logotyp ORLEN był wyraźnym elementem malowania bolidu i kombinezonów, a funkcję kierowcy testowego objął Robert Kubica. Pochodzący z Krakowa zawodnik wziął udział w sześciu sesjach treningowych, dzieląc się z teamem swoim wieloletnim doświadczeniem.

– Moja pasja jest też pracą i czuję się szczęściarzem, że dzięki współpracy z PKN ORLEN jestem w stanie tę pasję realizować. Moja rola w Alfa Romeo Racing ORLEN to oczywiście bycie w padoku. Możliwość jeżdżenia bolidem Formuły 1 jest czymś naprawdę wyjątkowym i za każdym razem, gdy do niego wsiadam, adrenalina, którą odczuwam jest nieporównywalna względem żadnej innej serii – mówi Robert Kubica, zawodnik ORLEN Team.

Marka ORLEN w 2020 r. pojawiła się w ponad 100 tysiącach artykułów, które według danych Meltwater zostały wyświetlone ponad 359 miliardów razy. Z kolei ekwiwalent reklamowy z tytułu obecności marki ORLEN w mediach społecznościowych poprzez team ARRO wyniósł 7,5 miliona euro, czyli ponad 33 miliony złotych. Zasięg materiałów pozycjonujących markę ORLEN na kanałach społecznościowych teamu Alfa Romeo Racing ORLEN przekroczył 200 milionów odbiorców, a na kanałach własnych PKN ORLEN 35 milionów. Rywalizację na torze F1 transmituje 51 krajowych telewizji, a łączna widownia według badań Nielsen sięga 400 mln widzów. Według badań Nielsen TV Exposure Analysis z 2020 roku, w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2020 roku ekwiwalent reklamowy dla marki ORLEN wyniósł ponad 400 milionów złotych. Oznacza to ponad trzykrotny wzrost względem 2019 roku.

Alfa Romeo Racing ORLEN w bolidzie C39 w 2020 r. wziął udział w 17 weekendach wyścigowych. Łącznie, zespół prowadzony przez Frederica Vasseura, pojawił się w dwunastu krajach na dwóch kontynentach, zajmując na koniec sezonu ósme miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Ograniczenia spowodowane pandemią, nie tylko zmodyfikowały kalendarz, ale także otworzyły nowe możliwości współpracy. W ciągu całego sezonu odbyło się wiele dodatkowych aktywności prezentowanych na kanałach social media, ale też wirtualne spotkania z zawodnikami, spacery po garażu i spotkania z konstruktorami. Były one wykorzystywane przez PKN ORLEN w działaniach promocyjnych kierowanych do kluczowych grup interesariuszy.

Współpraca z Alfa Romeo Racing ORLEN została również wykorzystana na potrzeby obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”, który tymczasowo zastąpił znane wszystkim fanom motoryzacji wydarzenie VERVA Street Racing. Ważne dla Polski wydarzenie historyczne zostało uczczone w wyjątkowy sposób – Robert Kubica w bolidzie zespołu rywalizował na ulicach Warszawy z Bartłomiejem Marszałkiem – drugim zawodnikiem ORLEN Team reprezentujących barwy Koncernu w motorowodnej Formule 1. Dzięki unikalnemu konceptowi oraz wieloetapowym działaniom w mediach i digital, projekt Cud Nad Wisłą odnotował rekordowe zasięgi w historii działań sponsoringowych PKN ORLEN. Publiczność na kanałach własnych Koncernu przekroczyła 23 mln. Wskaźniki zaangażowania na profilu ORLEN Team wzrosły siedmiokrotnie w stosunku do okresu porównawczego sprzed pandemii (styczeń-luty 2020), a na profilach korporacyjnych ponad dwukrotnie. Działania w prasie, internecie i mediach audiowizualnych zapewniły 198 publikacji o zasięgu na poziomie 26,7 mln użytkowników, a oglądalność premierowego materiału w telewizji wyniosła 5,8 mln. Z kolei treści kierowane do społeczności globalnej na kanałach Alfa Romeo Racing ORLEN dotarły do 1,2 mln odbiorców.

Zespół ARRO, na czele z kierowcami – Kimim Räikkönenem, Antonio Giovinazzim i Robertem Kubicą, wziął również udział w dwóch kampaniach promocyjnych PKN ORLEN. Ponadto pokazowy bolid zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN przez cztery miesiące odwiedził 9 miast w różnych częściach Polski, gdzie obejrzało go około pół miliona fanów. Samochód szwajcarskiej ekipy był prezentowany między innymi w Karpaczu, w siedzibie głównej PKN ORLEN w Płocku czy w warszawskim Centrum Olimpijskim.

W przyszłym sezonie ekspozycja marki ORLEN w dalszym ciągu będzie widoczna na bolidach zespołu, między innymi na tylnym i przednim skrzydle, obręczy halo, lusterkach oraz na sekcjach bocznych. Logotyp widoczny będzie także na klatce piersiowej i plecach kombinezonów oraz w trzech miejscach na kaskach wszystkich kierowców. Dodatkowo znajdzie się także na odzieży mechaników i personelu zespołu oraz na transporterach, wnętrzu garażu i motorhome.

Motorsport to ważny element budowania globalnego zasięgu marki ORLEN. Produkty Koncernu są dostępne w ponad 120 krajach na całym świecie, a 60 proc. przychodów generowanych jest na rynkach zagranicznych. Również na polskim rynku, zaangażowanie w F1 i współpraca z jedynym Polakiem znajdującym się w prestiżowym gronie kierowców przynosi wymierne korzyści. Roberta Kubicę spontanicznie kojarzy z PKN ORLEN ponad 70 proc. respondentów, co ma pozytywny wpływ na efektywność reklam, ale też kampanii społecznych. Dodatkowo, co piąty polski kierowca deklaruje, że ze względu na współpracę Koncernu z Robertem Kubicą częściej korzysta z oferty stacji PKN ORLEN.