Po 3 kwartałach VRG ze sprzedażą na porównywalnym poziomie do ubiegłego roku i wyższą marżą brutto

Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku Grupa Kapitałowa VRG S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 51,8 mln zł (w porównaniu z 45,6 mln zł z analogicznym okresem 2022 roku). Na taki wynik finansowy wpłynęły przede wszystkim dodatnie różnice kursowe. Na koniec września br. VRG osiągnęła 899,4 mln zł przychodów (-0,6 proc. r/r), przy wyższym poziomie marży brutto na sprzedaży (54,2 proc.). Marża brutto utrzymywała się na poziomie powyżej 50 proc. w każdym miesiącu kwartału, do czego przyczyniła się przede wszystkim wyższa marżowość w segmencie odzieżowym. Jednocześnie Grupa zakończyła trzeci kwartał z niższym r/r zyskiem operacyjnym, na poziomie 67,7 mln zł (w porównaniu do 98,5 mln zł w roku ubiegłym).

Trzeci kwartał 2023 roku VRG zamknęła sprzedażą na poziomie 297,1 mln zł (7 proc. niższą niż w roku poprzednim). W okresie lipiec – wrzesień przychody segmentu odzieżowego zmalały o 23,6 proc. r/r, osiągając 127,3 mln zł. Przychody segmentu jubilerskiego wyniosły 169,8 mln zł (wzrost o 11,2 proc. r/r). Marża brutto na sprzedaży wyniosła 54,2 proc. W tym okresie segment odzieżowy osiągnął marżę na poziomie 56,2 proc., a segment jubilerski zanotował 52,7 proc.

W trzecim kwartale VRG odczuła negatywne skutki sytuacji na rynku odzieżowym, wynikające z osłabionego popytu konsumpcyjnego oraz niekorzystnie ciepłej pogody we wrześniu, w momencie wprowadzania do sprzedaży kolekcji na sezon jesień-zima. W segmencie odzieżowym wpłynęło to na pogorszenie sprzedaży produktów o wysokim paragonie, takich jak kurtki i płaszcze.

Jednocześnie w segmencie jubilerskim utrzymywał się popyt na biżuterię i zegarki, co w połączeniu z bardzo dobrą ofertą produktową i rozwojem sieci salonów przyczyniło się do uzyskania dwucyfrowej dynamiki sprzedaży w W.KRUK.

– Mamy za sobą bardzo trudny kwartał dla marek odzieżowych. Słabszy popyt związany z wysoką inflacją został dodatkowo osłabiony niesprzyjającą dla sprzedaży odzieży aurą pogodową we wrześniu, kiedy wprowadzaliśmy na rynek nowe kolekcje i liczyliśmy na związane z tym wzrosty sprzedaży. Dopiero pod koniec września zaobserwowaliśmy pierwsze oznaki poprawy tej sytuacji, dzięki ochłodzeniu, które mobilizowało konsumentów do zakupów – komentuje Janusz Płocica, prezes zarządu VRG.

W trzecim kwartale marka jubilerska W.KRUK, razem z ambasadorką Martyną Wojciechowską, ogłosiła start linii „Freedom Elements”: kolekcję biżuterii i akcesoriów, która jest kontynuacją zaprezentowanej latem linii „Freedom WATER, FIRE, EARTH, AIR”. Marki odzieżowe były także bardzo aktywne w komunikacji z konsumentami. We wrześniu Vistula pokazała rynkowi kolekcję ambasadorską „DISCOVER YOURSELF”, sygnowaną przez polskich sportowców: Rafała Jonkisza i Rafała Rulskiego. Bytom rozpoczął współpracę z kompozytorem Radzimirem Dębskim (Jimkiem), której efektem jest limitowana oferta „BYTOM X JIMEK”, dostępna od października. Wólczanka wprowadziła linię „Ready for autumn”, zapowiedź ogłoszonego w październiku nowego konceptu WELL Wólczanka, z ofertą kierowaną do młodszych klientów. Deni Cler swoją kolekcję „Quiet Luxury” zaprezentowała podczas wrześniowego pokazu mody w Warszawie.

– Dużo czasu poświęciliśmy na jak najlepsze przygotowanie produktowe, komunikacyjne i operacyjne do obsłużenia najważniejszego, z perspektywy Grupy, czwartego kwartału roku. Jesteśmy gotowi na zwiększony popyt w listopadzie (Black Week, Black Friday, Cyber Monday) oraz grudniu (okres świąteczny oraz sylwestrowy). Nasze marki komunikują już kolekcje świąteczne, czego przykładem jest kampania telewizyjna W.KRUK, która rozpoczęła się na początku listopada – komentuje prezes zarządu VRG.