Podsumowanie tygodnia na rynku walutowym

NBP zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe bez zmian, a główna stopa procentowa pozostała na poziomie 6,75%. Uwaga skupiała się głównie na czwartkowej konferencji prasowej prezesa NBP, A. Glapińskiego, którego wypowiedź brzmiała optymistycznie.

Świat oczami szefa NBP

Szef NBP pochwalił spowolnienie inflacji konsumenckiej w Polsce (14,7% r/r w kwietniu), umocnienie złotego, a sytuację w polskiej gospodarce ocenił jako dobrą.

Wyższa inercja inflacji bazowej (12,3% r/r w marcu) jest według niego naturalnym zjawiskiem, a sprawy idą w dobrym kierunku. Nie ogłosił jednak końca cyklu podwyżek stóp; decydujące będą nadchodzące dane. Jeśli spełni się bardziej optymistyczny

scenariusz (w stosunku do prognozy NBP), to rada może rozważyć cięcie stóp już w tym roku (co Glapiński już kilkakrotnie sugerował) – jednak obecnie nie ma do tego przesłanek.

Inflacja w USA

Opublikowano kwietniową inflację konsumencką w USA, która okazała się zgodna z szacunkami rynku (spowolnienie inflacji bazowej do 5,5% r/r i inflacji zasadniczej do 4,9% r/r). Dane pokazują jednak, że to właśnie komponent bazowy inflacji wykazuje dużą inercję, co może doprowadzić do kolejnej podwyżki stóp na czerwcowym posiedzeniu Fed.

Euro umocniło się w stosunku do dolara po publikacji danych o inflacji w USA, ale później oddało zyski i w piątek rano notowane było w pobliżu poziomu 1,093 USD/EUR. Złoty dobrze radził sobie w stosunku do euro, umacniając się do poziomu 4,52 PLN/EUR (najwyższy od lutego ubiegłego roku). W stosunku do dolara złoty początkowo kierował się w stronę 4,11 PLN/USD, a następnie osłabił się do 4,16 PLN/USD.

Autor/Źródło: AKCENTA CZ a.s.