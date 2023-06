Podwyższając płacę minimalną Polska atrakcyjniejszym krajem emigracji zarobkowej

Rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 4242 zł, a od 1 lipca 4300 zł brutto.

Jako agencja zatrudnienia współpracujemy z dwojakiego rodzaju klientami – z jednej strony są to przedsiębiorcy, a z drugiej nie mniej ważni są to pracownicy, którzy przyjeżdżają do pracy do Polski. Gdy ustawodawca podnosi płacę minimalną, podnosi się średnia płaca. Doganiając zarobkowo Zachód, stajemy się atrakcyjnym krajem, który może zatrzymać pracowników na dłużej. Jako przedsiębiorca, który zajmuje się sprowadzaniem pracowników z zagranicy do Polski uważam, że to dobry prezent na Dzień Przedsiębiorcy (21 czerwca). Patrząc przez pryzmat pracownika to jest dobra informacja. – komentuje Tomasz Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal, międzynarodowej agencji zatrudnienia.

Według szacunków obcokrajowcy wytwarzają ok. 4 % PKB. Według Deloitte samo wykorzystanie zawodowych talentu Ukraińców przebywających w Polsce może podnieść PKB od 0,2 do 3.5 %. Pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła 1,07 mln osób, z czego 740 720 to obywatele Ukrainy (dane ZUS).

Projekt podwyższonej płacy minimalnej jest na pewno potrzebny w czasach galopującej inflacji, choć rozumiem, że budzi emocje, bo może być trudny do zrealizowania w obecnych warunkach. Ale każde przedsiębiorstwo musi samo sobie odpowiedzieć na pytanie czy chce być konkurencyjne czy chodzi tylko o zysk. Kiedy funkcjonowanie staje się nieopłacalne dla przedsiębiorcy, zawsze może przenieść je tam, gdzie jest taniej. – komentuje Bogdevic.

Projekt trafił do Rady Dialogu Społecznego – efekt końcowy zwykle jest wynikiem trudnego kompromisu, więc ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje rząd.

Eksperci Business Center Club przewidują, że globalny koszt dla firm w polskiej gospodarce będzie znacznie wyższy niż zwykłe pomnożenie rocznej podwyżki płacy minimalnej wynoszącej 709 zł przez liczbę ok. 3 mln zatrudnionych na tej stawce (w sumie 2,18 mld zł), ponieważ inni zmotywowani tymi podwyżkami pracownicy, wyżej usytuowani w drabinie wynagrodzeń, także będą oczekiwać lub po prostu wymuszać stosowne podwyżki.