Pokolenie Silver rosnącą siłą e-commerce

W 2020 r. w Europie przybyło 15 milionów nowych e-nabywców, wśród których coraz liczniejszą grupę stanowią przedstawiciele pokolenia Silver. Badania pokazują, że w trakcie pandemii zainteresowanie zakupami w sieci w tej grupie wzrosło o 12%. Dla sprzedawców internetowych to sygnał, że czas dostosować ofertę i proces zakupowych do nowej, rosnącej kategorii kupujących.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego osoby po 60. roku życia stanowią dziś ok. 25% populacji, a do 2050 liczba ta ma zwiększyć się do 40%. W związku z tym coraz więcej w kontekście rozwoju poszczególnych kanałów sprzedaży mówi się o rosnącej roli pokolenia Silver, czyli osób 55+. Dojrzałe pokolenie coraz chętniej korzysta z Internetu – 39% użytkowników w wieku 55-64 lat ma konto w social mediach, a 94% deklaruje, że korzysta z bankowości elektronicznej. Według Geniusa osoby po 50. roku życia potrafią spędzić w sieci nawet do 4 godzin dziennie. Zmieniająca się struktura wiekowa polskiego społeczeństwa wpływa także na rynek handlu elektronicznego.

Priorytetem wygoda i bezpieczeństwo

Dla dojrzałych klientów e-sklepów podczas zakupów istotne jest zaufanie do sprzedawcy oraz bezpieczna forma doręczenia zamówionych towarów. Proces zakupowy musi być łatwy i wygodny. Według raportu Izby Gospodarki Elektronicznej „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2021” przy wyborze sklepu internetowego 79% przedstawicieli pokolenia Silver sprawdza czy sprzedawca jest firmą odpowiedzialną, a 92% czyta opinie innych klientów na jej temat. Ponadto ogromne znaczenie ma dla nich także bezpieczeństwo danych – zwraca na to uwagę 65% e-seniorów.

Jak zakupy to… przez Internet

Z analizy portalu Ceneo.pl wynika, że najbardziej aktywnymi klientami e-sklepów w grupie 65+ są kobiety. Panie najchętniej w internecie kupują torebki, odzież, kosmetyki, perfumy, książki i smartfony. Rosnącą popularnością cieszą się również zakupy AGD oraz RTV. Chętnie kupują też w ten sposób prezenty. Jak pokazują badania Kantar oraz Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej aż 62% seniorów spędza czas w Internecie na poszukiwaniu informacji o markach, a 65% przed zakupem, porównuje produkty, szukając dla siebie dogodnej oferty. Potwierdzają to również badania e-Izby „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2021”, które mówią, że 61% reprezentantów pokolenia Silver szuka w Internecie inspiracji zakupowych.

E-commerce w wydaniu Silver

Osoby po 55. roku życia oczekują, że otrzymają zamówiony w sieci towar szybko, bezpiecznie oraz pod same drzwi. Choć punkty odbioru paczek cieszą się ogromną popularnością, to aż 92 proc. reprezentantów tej grupy wiekowej preferuje doręczenia do domu przez kuriera. Jako osoby z bogatym doświadczeniem życiowym decyzje zakupowe podejmują z rozwagą i ostrożnością. Wybierają te same produkty, które nabywali w sklepach stacjonarnych. Jak wynika z raportu e-Izby „Odpowiedzialny e-commerce 2021, aż 67% uważa, że na dokonywanie świadomych zakupów najbardziej wpływa szczegółowy i wyczerpujący opis produktów, co jest ważną wskazówką dla e-commerce pod kątem tworzenia oferty dla dojrzałych konsumentów.

Sprzedawcy internetowi dostosowując swoje usługi do pokolenia Silver powinni zadbać przede wszystkim o doświadczenie użytkownika, z angielskiego user experience – UX. W praktyce oznacza to stworzenie przejrzystego i intuicyjnego interfejsu, prostego menu, dokładne opisy produktów oraz brak wyskakujących okienek tzw. pop-upów. Bardzo ważnym elementem, z punktu widzenia tej grupy kupujących, są łatwo dostępne dane firmy z numerem telefonu i adresem e-mail, które budują wiarygodność oraz zaufanie. Pod tym względem istotne są również komentarze i opinie – choć pod tym względem seniorzy nie różnią się od innych konsumentów. Dodatkową zachętą do zakupów może być dla nich opcja płatności przy odbiorze postrzegana jako bezpieczniejsza forma transakcji internetowych. – Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

Statystyki i wyniki badań jasno wskazują, że rosnąca liczba seniorów, nie tylko w Polsce, może znacząco wpłynąć na rynek handlu elektronicznego. Zwiększająca się świadomość technologiczna daje ogrom nowych możliwości marketingowych kierowanych specjalnie do tej grupy docelowej. Sklepy internetowe i marketplace’y powinny poważnie rozważyć w strategii marketingowej i sprzedażowej skuteczne dotarcie i odpowiednią obsługę e-seniora.