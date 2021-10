Polska jest 18. krajem, który podniósł stopy procentowe w tym roku

Polska to kolejny kraj, w którym podniesiono oficjalne stopy procentowe. Poza Polską stopy od początku roku podniesiono jeszcze w 17 istotnych gospodarczo krajach. Stopy podniosło wiele krajów z naszej części Europy – Czechy, Węgry, Rumunia i Rosja. A poza tym m.in. Norwegia, Brazylia, Meksyk, Korea i Nowa Zelandia. To prawdopodobnie dopiero początek serii podwyżek na całym świecie.

Stopa referencyjna NBP wzrosła z poziomu 0,1 proc. do 0,5 proc. Podwyżka była zaskoczeniem dla rynku, bowiem większość ekonomistów uważała, że RPP poczeka z decyzją do listopada, czyli publikacji kolejnej projekcji inflacyjnej. Jednak rosnąca inflacja, która we wrześniu wyniosła 5,8 proc., skłoniła RPP do szybszych decyzji. Tym bardziej, że wysoce prawdopodobne jest przekroczenie przez inflację w październiku 6 proc. W związku z tym bardzo prawdopodobne wydają się w najbliższym czasie kolejne podwyżki. Stopa rynkowa WIBOR, po której banki pożyczają pieniądze między sobą, w przypadku depozytów miesięcznych wynosi 0,56 proc. a rocznych 0,95 proc. (przed podwyżką wyniosła 0,56 proc.), co oznacza, że banki spodziewają się wzrostu stóp powyżej poziomu 1 proc. Takie przewidywania nie dziwią, bowiem cały czas różnica pomiędzy wysokością inflacji a stopami procentowymi to 5,3 p.p. Kolejne podwyżki mogą więc nastąpić jeszcze w tym roku jeśli projekcja inflacyjna będzie przewidywać dalszy wzrost inflacji. Wzrost inflacji jest wspierany także przez czynniki zewnętrzne, ostatnio najsilniejszym z nich jest wzrost cen gazu ziemnego, wynoszący w tym roku aż 530 proc. Ten wzrost już wpływa na ceny gazu dla firm, w nowym roku, gdy wejdą w życie nowe taryfy dla odbiorców indywidualnych, także oni odczują mocny wzrost cen.

Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro