Polska nominacja do nagrody Emmy

Podczas wirtualnej konferencji w Los Angeles ogłoszono nominacje do 72. nagród Emmy. Tym razem, wśród nominowanych pojawił się polski akcent. W kategorii Dokument / Outstanding New Approaches znalazła się aplikacja mobilna Apollo’s Moon Shot AR, stworzona przez polską firmę Immersion z okazji 50. rocznicy lądowania na księżycu.

Aplikacja przeprowadza użytkownika przez historię programu Apollo, wykorzystując przede wszystkim technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality), filmy i zdjęcia. Została stworzona na zamówienie Smithsonian Channel, a jej partnerem merytorycznym jest NASA. Jej premiera odbyła się wspólnie z serialem dokumentalnym o tym samym tytule.

Aplikacja Apollo’s Moon Shot AR umożliwia wirtualną podróż na powierzchnie księżyca za pomocą portalu stworzonego w technologii AR, wystrzelenie rakiety Saturn V z własnej kanapy albo ogródka, odwiedziny we wnętrzu kapsuły kosmicznej Apollo, posłuchanie rozmów między Neilem Armstrongiem i Buzzem Aldrinem, a także spróbowanie samodzielnego wylądowania księżycowym lądownikiem.

– Nominacja do nagrody Emmy nie jest pierwszym wyróżnieniem dla aplikacji – wcześniej Apollo’s Moon Shot AR była nominowana m.in. do Webby Awards czy SXSW (South by Southwest). Jesteśmy dumni, że polska myśl techniczna może stawać do walki z gigantami zza wielkiej wody – mówi Piotr Baczyński, CEO Immersion.

Nagrody Emmy są nazywane „telewizyjnymi Oscarami” – to najważniejsza impreza roku dla świata amerykańskiej telewizji. Głównym organizatorem gali jest Stacja ABC. 72. gala rozdania Emmy odbędzie się 20 września, a jej prowadzącym i producentem wykonawczym będzie Jimmy Kimmel, który również współpracuje z polską firmą Immersion przy produkcji aplikacji AR.