Polska odnotowuje wysoką inflację i szybki wzrost PKB

Inflacja konsumencka przyspieszyła w styczniu do 9,2% r/r z grudniowego poziomu 8,6% r/r i jest to najwyższa wartość od listopada 2000 roku. Inflacja w skali roku nie przekroczyła 10% tylko ze względu na to, że w styczniu działała już Tarcza Antyinflacyjna (TA), która chwilowo spowolniła wzrost inflacji. Ze względu na fakt, że od lutego nastąpiła dalsza przejściowa obniżka podatków w ramach TA (głównie niższy VAT na żywność, energię elektryczną i paliwa), istnieje duże prawdopodobieństwo, że w lutym i w kolejnych miesięcach inflacja spadnie do 8%. Nie zmienia to jednak faktu, że inflacja jest znacznie powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%. Pod dużym znakiem zapytania jest również inflacja w drugiej połowie tego roku, kiedy zakończy się działanie TA. Na chwilę obecną ryzykiem wyższej inflacji są rosnące ceny ropy (ropa Brent jest już notowana na poziomie 100 USD za baryłkę). Podsumowując, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) będzie nadal podnosić stopy procentowe na nadchodzących posiedzeniach. Produkt krajowy brutto (PKB) w IV kwartale wzrósł o 1,7% kw/kw i o 7,7% r/r (wyrównanie sezonowe) i w sumie w całym ubiegłym roku o 5,3%. W ubiegłym roku głównym motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja gospodarstw domowych, inwestycje i wreszcie handel zagraniczny.

Sytuacja na rynkach finansowych w ciągu tego tygodnia się ustabilizowała. Nastąpiła niewielka deeskalacja ryzyka konfliktu zbrojnego na Ukrainie, co pozytywnie wpłynęło na umocnienie złotego. Zapis ze styczniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej USA (Fed) pokazał również, że banki centralne raczej nie są przekonane do podniesienia stóp procentowych o 50 punktów bazowych na marcowym posiedzeniu. Złoty umocnił się w ciągu tygodnia w stosunku do EUR do poziomu 4,50 PLN/EUR, a w stosunku do USD do poziomu 3,95 PLN/USD. Kurs EURUSD wahał się w ciągu tygodnia w przedziale 1,128 – 1,139 USD/EUR.