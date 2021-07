Polska to jedno z najdroższych miejsc na zakup Coca-Coli w Europie

Coca-Cola i PepsiCo w ostatnim tygodniu przedstawiły świetne globalne wyniki sprzedaży. Odrodzenie po okresie pandemii sprzyja sprzedaży napojów gazowanych. W Polsce sprzedaż idzie gorzej ze względu na wzrost cen napojów po wprowadzeniu podatku cukrowego. Butelka Coca-Coli o objętości 1,5 litra kosztuje w Polsce około 7 zł, podczas gdy w Niemczech czy Hiszpanii można ją kupić za około 5 zł.

Od początku roku w Polsce obowiązuje podatek cukrowy, który spowodował wzrost cen gazowanych napojów o 36 proc., to zaś wywołało spadek sprzedaży o 20 proc. r/r (dane firmy CMR za pierwsze półrocze 2021 r.) – i to pomimo fali upałów, jaka w czerwcu nawiedziła Polskę. Zwykle takie zjawiska bardzo mocno wpływają na wzrosty sprzedaży. Podatek mocno podniósł ceny produktów Coca-Coli (z 40 proc. udziałem w polskim rynku napojów gazowanych) i Pepsi (z 20 proc.). Na przykład 1,5 litrowa butelka Coca-Coli kosztuje w supermarkecie w Polsce około 7 zł (wysokość podatku dla tej butelki to około 1,50 zł). Tymczasem w Niemczech czy Hiszpanii taką samą butelkę można kupić za nie więcej niż równowartość 5 zł, czyli tyle ile kosztowała w Polsce przed wprowadzeniem podatku. Co istotne podatkiem cukrowym objęte są także napoje słodzone słodzikami, więc jest to właściwie podatek od napojów gazowanych, a nie stricte podatek cukrowy, jaki występuje w innych krajach.

W Polsce sprzedaż napojów spada, ale na świecie odbija się po spadku spowodowanym pandemią. Coca-Cola i jej odwieczny rywal Pepsi przedstawiły świetne globalne wyniki za II kwartał. Coca-Cola odnotowała w drugim kwartale przychody w wysokości 10,1 mld dolarów, co oznacza wzrost o 42 proc., przebijając oczekiwania analityków o 800 mln dolarów. EPS (Zysk na akcję) wzrósł o 48 proc. do 0,61 dolara, a przychody organiczne firmy wzrosły o 38 proc. Wzrost cen akcji Coca-Coli był w tym roku niższy niż indeksu S&P500, dobre wyniki mogą ponownie przyciągnąć uwagę inwestorów. Postępujące zmiany stylu życia, a także pandemia, przyczyniły się do spadku przychodów spółki w ostatnich latach. W odpowiedzi rozpoczęła ona proces restrukturyzacji, którego celem jest skupienie się na sprawdzonych napojach takich jak Coca-Cola oraz i ich zdrowszych alternatywach takich jak woda, herbata czy kawa. Spółka na całym świecie, w tym w Polsce, mocno promuje napój bez cukru Coca-Cola Zero Sugar.

Także PepsiCo przebiło oczekiwania analityków. Przychody spółki w II kwartale wzrosły o 20,5 proc. r/r do 19,22 mld dolarów. EPS wyniósł natomiast 1,72 dolara, czyli 19 centów powyżej oczekiwań. Sprzedaż napojów bezalkoholowych spółki wzrosła na świecie o 21 proc. Spółka spodziewa się dalszych wzrostów, jednak wciąż występują ryzyka, związane są z kolejną falą pandemii. Może to nastąpić jeszcze podczas wakacji, czyli w okresie najwyższej sprzedaży napojów gazowanych.

Paweł Majtkowski, analityk eToro na polskim rynku