Poznański rynek biurowy rośnie, dostępność powierzchni wzrasta

Zasoby biurowe w Poznaniu od początku roku powiększyły się o 32 400 m kw. W budowie znajduje się nieco ponad 69 000 m kw. powierzchni, co jest najwyższym wynikiem spośród rynków regionalnych. Zgodnie z uwzględnionymi przez deweloperów harmonogramami, projekty będą sukcesywnie finalizowane jeszcze w 2023 roku oraz dwóch kolejnych latach.

,,Na koniec września 2023 roku całkowite zasoby biurowe w Poznaniu wynosiły 661 300 m kw. W III kwartale do użytku nie został oddany żaden nowy projekt. Od początku roku na rynek trafiło 32 400 m kw., co stanowiło 14% powierzchni oddanej do użytku w wszystkich miastach regionalnych,” – komentuje Katarzyna Bojar, konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Realizowane aktualnie w Poznaniu projekty biurowe pod względem wolumenu powierzchni należą do najwyższych wśród rynków regionalnych. Na koniec września zidentyfikowane było 69 100 m kw. powierzchni biurowej, która systematycznie będzie oddawana do użytku w kolejnych latach. Do końca tego roku rynek zasili jeszcze blisko 17 000 m kw., a pozostałe 52 000 m kw. trafi na poznański rynek w latach 2024-2025.

Największymi projektami w budowie pozostają Andersia Silver (40 000 m kw., Von der Heyden Group) oraz inwestycja realizowana przez Tetos na własne potrzeby (10 800 m kw.).

„Od stycznia do września 2023 roku poznańscy najemcy podpisali umowy na powierzchnię 48 400 m kw., co stanowiło 9% całkowitego wolumenu umów zrealizowanych w miastach regionalnych. W III kwartale roku popyt wyniósł prawie 26 600 m kw.” – dodaje Filip Kowalski, starszy negocjator w dziale reprezentacji najemcy w Knight Frank.

W strukturze popytu dominowały nowe umowy, które stanowiły 64%. Renegocjacje odpowiadały za blisko 34% wolumenu, a ekspansje za zaledwie 2% wszystkich podpisanych kontraktów.

Współczynnik pustostanów w ujęciu kwartalnym wzrósł o 0,5 pp. i na koniec września wyniósł 13,2%. W porównaniu do analogicznego kwartału w roku poprzednim nastąpił wzrost dostępności biur o 2 pp.

Czynsze wywoławcze w Poznaniu pozostały stabilne w ciągu ostatnich miesięcy i wahały się od EUR 10,00 do EUR 15,50/m kw./miesiąc. Stawki opłat eksploatacyjnych wahały się od 16,00 do 28,00 PLN/m kw./ miesięcznie.