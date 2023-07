Preply pozyskuje 70 milionów dolarów, by wspierać korepetytorów językowych za pomocą sztucznej inteligencji

Założona w Ukrainie firma Preply osiągnęła dziś kamień milowy w swojej finansowej historii, pozyskując dodatkowe 70 milionów dolarów w kapitale własnym i zewnętrznym, dzięki czemu jej seria C osiągnęła poziom 120 milionów dolarów. Z prawie 500 pracownikami z 60 narodowości w 30 krajach na całym świecie, Preply stało się globalną potęgą e-learningową, która łączy 35 000 korepetytorów z największą na świecie społecznością uczącą się języków w trybie real-time.

Pozyskanie kapitału w wysokości 70 milionów dolarów zostało poprowadzone przez firmę Horizon Capital, z udziałem Reach Capital, Hoxton Ventures i polskich inwestorów, w tym Mariusza Gralewskiego. W gronie obecnych inwestorów z Polski znajduje się również fundusz Inovo VC reprezentowany przez Tomasza Swiebodę i Michała Rokosza. Nowa pula i obecni inwestorzy, w tym Owl Ventures, który prowadził serię C w 2022 roku, zapewnią cenną równowagę między doświadczeniem na etapie wzrostu a wiedzą z zakresu Edtech, aby pomóc w napędzaniu kolejnego etapu podróży Preply.

Przychody Preply wzrosły dziesięciokrotnie w ciągu ostatnich trzech lat, głównie dzięki znacznym ulepszeniom produktu zarówno dla korepetytorów, jak i uczniów. Sektor B2B również przyspieszył, podpisując ponad 200 nowych umów w ciągu ostatniego roku. Firmy takie jak Datadog, GroupM i Bain korzystają z największego wyboru korepetytorów językowych na żywo w Preply, aby osiągnąć wyraźną poprawę umiejętności komunikacyjnych swoich zespołów, zwiększając ich poziom pewności siebie i produktywność. Ponadto, w zeszłym miesiącu Preply nawiązało współpracę z autorytetem językowym, ETS (Education Testing Service). Firma chce zapewnić pierwsze w swojej klasie spersonalizowane przygotowanie do egzaminu TOEFL iBT®, który jest miarą znajomości języka angielskiego stosowaną przez ponad 11 500 instytucji na całym świecie.

Wsparcie 35 000 korepetytorów możliwościami sztucznej inteligencji

Podczas gdy nauczanie prowadzone przez człowieka zawsze będzie podstawą działalności Preply, firma wykorzystuje sztuczną inteligencję jako czynnik do skalowania nauki, poprawy dostępu i skupienia się na przyswajaniu wiedzy, jak nigdy dotąd. Jest to naturalne rozszerzenie DNA Preply w uczeniu mechanicznym, które zawsze wykorzystywała do łączenia korepetytorów i uczniów.

Preply uruchomiło asystenta nauczania, aby umożliwić korepetytorom tworzenie różnorodnych ćwiczeń, wyjaśnień gramatycznych, początków konwersacji i nie tylko. Korepetytorzy korzystają z narzędzia AI podczas zajęć i pomiędzy nimi, aby wspierać zadawanie prac domowych i planowanie lekcji, co pozwala im skupić się na zadaniach dydaktycznych wyższego poziomu, które wymagają głębszego wkładu ludzkiego.

Ponadto Preply aktywnie analizuje dane dotyczące wyników uczniów i wzorców uczenia się, aby zidentyfikować obszary, w których uczniowie mają trudności. Celem jest opracowanie spersonalizowanych planów lekcji i podsumowań, które odpowiadają indywidualnym potrzebom ucznia, a także dzielenie się spostrzeżeniami ze społecznością korepetytorów na temat tego, w jaki sposób osiągane są najlepsze lekcje i wyniki w nauce.

– Cieszę się, że mogę współpracować z współzałożycielami Preply i ich zespołem zarządzającym. Preply jest jedną z najszybciej rozwijających się globalnych marek edtech i w mojej ocenie ma szansę zostać wieloletnim liderem branży w Polsce i na świecie. Firma dokumentuje doskonałe wyniki w ostatnich latach, wierzę, że wprowadzenie sztucznej inteligencji, jest fantastyczną dźwignią biznesową, która wyniesie jakość usług i wartość firmy jeszcze wyżej. – stwierdził Mariusz Gralewski, założyciel firmy Docplanner, w Polsce ZnanyLekarz.pl.

– To wielkie osiągnięcie, że udało nam się pozyskać ten zastrzyk, podczas gdy wciąż mamy dużo czasu na rozwój, a większość naszego wcześniejszego kapitału nadal jest ulokowana w banku; jest to wynik rygorystycznej efektywności kapitałowej i mocnego skupienia się na wynikach. Dodatkowe fundusze pozwolą nam rozszerzyć naszą wiodącą pozycję w kategorii dzięki korepetytorom wspieranym przez sztuczną inteligencję, zapewniając doświadczenie edukacyjne, które szybko staje się przełomem. Choć nasz zespół jest dziś prawdziwie globalny, to jako firma założona w Ukrainie, prowadząca znaczące prace badawczo-rozwojowe w Ukrainie, jest to kamień milowy, który należy świętować. Taki, który odzwierciedla odporność i determinację ukraińskiego sektora technologicznego i wszystkich Ukraińców. – podsumował Kirill Bigai, współzałożyciel i dyrektor generalny Preply.

Trendy w nauce języków obcych w Polsce

Polska jest jednym z rynków Preply, a poniższe dane i trendy zapewniają interesujący obraz nie tylko uczniów, ale także korepetytorów w tym regionie: