Radosław Szafrański na czele PageGroup Polska

Z początkiem maja 2021 r. najwyższe stanowisko zarządzające w PageGroup Polska objął Radosław Szafrański (Executive Director, Country Head of PageGroup Poland). Będzie przewodził realizacji ambitnej strategii nastawionej na dynamiczny rozwój organizacji w regionach oraz umocnienie pozycji firmy jako lidera w obszarze rekrutacji stałych.

Od maja br. strukturami PageGroup w Polsce (obejmującymi marki Michael Page, Page Executive i Page Outsourcing) zarządza Radosław Szafrański. Odpowiedzialny jest również za rozwój regionalnych zespołów prowadzących rekrutacje w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, a od niedawna również w Poznaniu.

Radosław Szafrański z PageGroup związany jest od 16 lat. Swoją karierę w strukturach organizacji rozpoczynał w 2005 r., angażując się w powstanie pierwszego w Polsce oddziału globalnej firmy rekrutacyjnej, będącej światowym liderem w obszarze doradztwa personalnego. Uczestniczył w tworzeniu wszystkich regionalnych dywizji Michael Page. Od 2012 r. zarządzał dwoma oddziałami Michael Page – w Katowicach i we Wrocławiu. W ostatnim roku pod jego przewodnictwem firma rozwinęła swoją działalność w północno-zachodniej Polsce, tworząc nowy zespół specjalistów w Poznaniu.

– To ogromny zaszczyt przewodzić firmie PageGroup – zwłaszcza dziś – w czasach dynamicznych zmian, które otwierają przed rynkiem pracy i rekrutacji wiele nowych możliwości. W ciągu 16 lat pracy w strukturach PageGroup byłem świadkiem aktywnego rozwoju firmy, która od wielu lat zajmuje czołową pozycję w obszarze rekrutacji w Polsce. W drugiej połowie minionego roku, zgodnie z danymi Polskiego Forum HR, osiągnęliśmy pozycję lidera w obszarze rekrutacji stałych. Nasza ambitna strategia nastawiona jest na organiczny rozwój poprzez utrzymanie tego statusu w obszarze rekrutacji permanentnych oraz dynamiczną ekspansję regionalnych oddziałów Michael Page. W kolejnych latach planujemy również skupić się na silnym rozwoju marki w kierunku Recruitment Process Outsourcing oraz wzmocnieniu dywizji Technology PageGroup specjalizującej się w rekrutacjach typu IT contracting. Nasze ambitne cele łączą się również z planem dynamicznego wzrostu w Polsce, co pozwoli odpowiedzieć na aktualne i przyszłe potrzeby rekrutacyjne firm i pracodawców – komentuje Radosław Szafrański, Country Head of Page Group Poland.

Poprzednik Radosława Szafrańskiego, Yannick Coulange, awansował do struktur szwajcarskich PageGroup, gdzie od maja br. zajmuje stanowisko Managing Directora.