Rafał Brzoska Foundation – wybrano 25 finalistów, którzy będą walczyć o stypendium

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah – Prezes i Wiceprezeska „Rafał Brzoska Foundation”, spotkali się po raz pierwszy z całym zespołem Rady Programowej i Mentorskiej fundacji. Zaprezentowali gościom 25 finalistów Funduszu Stypendialnego, z których tylko wybrańcy dostaną stypendium.

W maju b.r., podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej Top Charity 2022, Rafał Brzoska, przedsiębiorca i filantrop, zainaugurował działalność swojej fundacji. „Rafał Brzoska Foundation” ma wspierać młodych, zdolnych ludzi w ich drodze do sukcesu i rozwijaniu talentów. W ramach fundacji powstał Fundusz Stypendialny.

Właśnie skończył się drugi etap rekrutacji. Wyłonionych zostało 25 niezwykłych osób. Każda z nich oceniana była według tych samych kryteriów: zdolności i talentu, wizji i pomysłu na siebie, pozytywnego wpływu na otoczenie, sytuacji ekonomicznej lub rodzinnej i wieku – 13-25 lat.

W miesiąc spłynęło aż 1500 aplikacji (szczerze powiem liczyłem, że max będzie 100!) – zapewnia Rafał Brzoska – Wybraliśmy 25 wybitnych finalistów, którzy teraz będą przesłuchiwani przez ekspertów i członków Kapituły Fundacji. Najlepsi otrzymają stypendia! Ogłoszenie wyników na koniec miesiąca! Kiedy widzę, jak świetnych ekspertów zgromadziliśmy z moją żoną przy tym projekcie, jestem spokojny o przyszłość naszych finalistów. Są w dobrych rękach!

Myślę, że inicjatywa Fundacji to nowy wymiar filantropii w Polsce, która ma szansę edukować cały polski biznes. Bardzo się cieszę, że mogę wspierać tę inicjatywę. – dodaje Aleksandra Przegalińska, filozofka, futurolożka, doktorka nauk humanistycznych i doktorka habilitowana nauk społecznych; członkini Rady Programowej Fundacji Rafała Brzoski.

8 września w Villi Intrata w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Rad i Kapituł, gdzie Omenaa Mensah i Rafał Brzoska opowiedzieli o finalistach funduszu stypendialnego.

Podoba mi się nie tylko koncepcja tego przedsięwzięcia, w którym szukamy naprawdę zdolnych i naprawdę nieuprzywilejowanych młodych ludzi, którym na różne sposoby podajemy rękę, ale też atmosfera w jakiej to się wszystko odbywa i grupa ludzi którą fundacja Rafała Brzoski zaprosiła do współpracy. Wszystkim tym osobom coś się w życiu bardzo udało głównie dzięki ciężkiej pracy w służbie innych. To jest bardzo dobre grono „role models” od których Ci młodzi mogą się uczyć. Jak dobrze, że wśród kategorii znalazła się zarówno medycyna, innowacje jak i sztuka. Niedługo tylko nasza kreatywność będzie nas odróżniać oś nowych technologii – warto stawiać na jej rozwój. – mówi Jowita Michalska, Prezeska Digital University, członki Rady Mentorskiej Rafał Brzoska Foundation.

Chciałabym zaznaczyć, że ci młodzi ludzie są naprawdę wyjątkowi. Bardzo uzdolnieni, już z dużymi osiągnięciami. Ale także młodzież, która ciągle mierzy się z przeciwnościami losu i potrzebują mentoringu, narzędzi, pomocy w zrobieniu pierwszego kroku – dodaje Wiceprezeska Omenaa Mensah. – Rozmawiając z ekspertami bardzo ich prosiłam o wzięcie pod uwagę nie tylko osiągnięcia kandydatów, ale ich osobowość, emocje, sytuację rodzinną.

Teraz eksperci będą wybierać spośród kandydatów, którzy uplasowali się w pięciu kategoriach: sztuka, medycyna, innowacje i przedsiębiorczość. Ogłoszenie laureatów pod koniec września.

Jednak to nie wszystko. Omenaa Mensah i Rafał Brzoska stworzyli dodatkowy Fundusz – Serce. Powstał z myślą o kandydatach, którzy nie spełniają wszystkich reguł konkursu, jednak chwycili małżeństwo za serce innymi cechami, umijętnościami czy swoją historią. W tym roku pomogą 3 osobom, w tym nastolatkowi z Ghany, który marzy o studiach medycznych.

Wśród członków Rady Programowej Rafał Brzoska Foundation są:

Aleksandra Przegalińska – polska filozofka, futurolożka, doktorka nauk humanistycznych i doktorka habilitowana nauk społecznych, publicystka. Profesorka Akademii Leona Koźmińskiego, od 2020 roku prorektorka ds. współpracy z zagranicą. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, współpracuje z Uniwersytetem Harvarda. prof. dr hab. Jerzy Hausner – przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Profesor, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego i Edwarda Lipińskiego, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karol Wójcicki – popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy, podróżnik i fotograf. Twórca największego w Polsce astronomicznego bloga, portalu i fanpage’a „Z głową w gwiazdach”. Karol Palczak – malarz. Urodził się w 1987 roku w Przemyślu. Absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po ukończeniu studiów wrócił do rodzinnej miejscowości – Krzywczy na Podkarpaciu, gdzie tworzy i mieszka. Dariusz Żuk – współtwórca ekosystemu startupów i przedsiębiorczości w Polsce. Zakładał między innymi Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), które wykreowały ponad 16000 startupów, Fundusz AIP Seed, który na najwcześniejszym etapie rozwoju zainwestował w ponad 120 startupów czy sieć Business Link – lidera coworkingowego w tej części Europy. Mariusz Dziubek – dyrektor i dyrygent Narodowej Orkiestry Dętej. Aranżer, kompozytor, producent muzyczny. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Gdańsku oraz Bydgoszczy. Doktor sztuk muzycznych.

W gronie Rady Mentorskiej Rafał Brzoska Foundation znaleźli się:

Olga Brzezińska – Prezeska Fundacji Miasto Literatury, Dyrektorka Programowa Leadership Academy for Poland, wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Akademii Teatralnej w Warszawie. Menadżerka kultury, pomysłodawczyni, współtwórczyni i organizatorka wydarzeń artystycznych, publicystka. Jowita Michalska – Prezeska Digital University, organizacji zajmującej się rozwojem kompetencji przyszłości i współpracującej z czołowymi amerykańskimi uczelniami, takimi jak MIT, Harvard Business School czy Stanford. Jest też polską ambasadorką Singularity University, najważniejszego edukacyjnego think-tanku z Doliny Krzemowej. Maciej Kawecki – doktor, dziennikarz, popularyzator wiedzy technologicznej, Ambasador Cyfrowej UE, prezes Instytutu Lema, prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Tomasz Rożek – dziennikarz naukowy i fizyk, doktor nauk fizycznych, popularyzator nauki. Założyciel Fundacji „Nauka, to lubię”. Piotr Psyllos – elektronik, programista, innowator i przedsiębiorca. W ramach działalności naukowo-wynalazczo-biznesowej zajmuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym m.in. zastosowaniami sztucznej inteligencji, robotami, wirtualnymi asystentami, human–computer interaction i ochroną zdrowia. Przemek Staroń – psycholog, wykładowca, edukator, autor książek, Nauczyciel Roku 2018, Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050. Natalia Hatalska – CEO, założycielka, Head of Foresight Infuture – instytutu badań nad przyszłością. Financial Times umieścił ją na liście New Europe 100 – listy 100 osób z Europy Środkowo-Wschodniej, które zmieniają społeczeństwo, politykę i biznes, prezentując nowe podejście do dominujących problemów. Marek Metrycki – wieloletni Partner Zarządzający Deloitte w Polsce oraz członek ExCo Deloitte Central Europe. Aktywnie angażuje się w inicjatywy społeczne i non profit oraz działa na rzecz zmian w systemie edukacji i jego unowocześnienia. Iwona Chmura-Rutkowska – pedagożka i socjolożka. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka badań i książek na temat edukacyjnych i społecznych mechanizmów oraz konsekwencji stereotypów, nierówności społecznych oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Współzałożycielka Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. Magdalena Jabłońska – Prezeska Zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej. Jest ekspertką w zakresie metod i strategii otwartych innowacji. Pełni rolę sędziego i mentorki w wydarzeniach startupowych i programach akceleracyjnych. Jej misją jest zapewnienie podstaw do rozwoju innowacji, innowacyjnej kultury i przedsiębiorczego sposobu myślenia oraz budowanie pomostów między Startupami a korporacjami, z korzyścią dla obu stron. Maciej Kawulski – polski przedsiębiorca i reżyser filmowy. Współzałożyciel polskiej federacji Sztuk Walki, organizacji promującej walki MMA.

Kapituły:

Medycyna

dr Tomasz Rożek

Jowita Michalska

dr hab. Krzysztof Kałwak

Dr Adrian Szkudlarek

Iwona Ługowska

Innowacje

Jerzy Hausner -przewodniczący

Piotr Psyllos

Magdalena Jabłońska

Iwona Chmura – Rutkowska

Nauka

Aleksandra Przegalińska

Karol Wójcicki

dr Maciej Kawecki

dr Tomasz Rożek

Przemek Staroń

Iwona Chmura-Rutkowska

Marcin Chrząszcz

Sztuka

Mariusz Dziubek

Karol Palczak

Olga Brzezińska

Przemek Staroń

Iwona Buchner

Rafał Kamecki

Tomasz Górnicki

Przedsiębiorczość