Rajmund Rusiecki nowym CEO w Leadenhall Insurance

Rajmund Rusiecki objął 8 maja br. funkcję Prezesa Zarządu w Leadenhall Insurance SA.

Celem spółki pod jego kierownictwem jest podwojenie przypisu składki w okresie dwóch lat oraz budowa w Polsce centrum kompetencyjnego do obsługi jej zagranicznych operacji.

Dotychczasowy prezes Maciej Bud-Gusaim pozostanie w zarządzie spółki do końca 2023 r. i będzie odpowiadał za finalizację procesu organizacji Efinity Insurance Group, w skład której wchodzą Leadenhall Insurance oraz Efinity.

Jako Group CEO menadżer skoncentruje się na ekspansji międzynarodowej oraz realizacji strategii długoterminowej.

Rajmund Rusiecki dołączył do Leadenhall Insurance w kwietniu ub.r. na stanowisku wiceprezesa zarządu. Do jego kluczowych zadań w nowej roli CEO spółki należy dynamiczny rozwój biznesu w Polsce. Firma działa jako coverholder rynku Lloyd’s, oferując specjalistyczne ubezpieczenia, takie jak utrata dochodu, OC zawodowe, D&O oraz cyber. Leadenhall jest również obecny na rynku ubezpieczeń na życie, gdzie współpracuje z jednym z największych reasekuratorów na świecie, RGA. W ciągu dwóch lat spółka planuje podwoić przypis składki w Polsce i równocześnie aktywnie wejść na inne rynki – zarówno w Europie, Azji, jak i w Stanach Zjednoczonych, na których jest już obecna przez Efinity, dostarczając systemy informatyczne dla kluczowych dystrybutorów.

– Bardzo dziękuję zarządowi Grupy Efinity za zaufanie. Przede mną realizacja ambitnego celu, ale po ponad roku obecności w firmie znam jej możliwości i wiem, że jesteśmy w stanie go osiągnąć. Podwojenie przypisu składki w ciągu dwóch lat wymaga od nas intensywnej pracy nad poszerzeniem bazy aktywnych agentów i brokerów, którzy sprzedają nasze produkty. Obecnie współpracujemy z 5 tys. doradców, a cel na przyszły rok to ok. 10 tys. Rozwój opieramy na bliskiej współpracy z pośrednikami i dlatego dostarczamy im kompleksowe rozwiązania w zakresie produktów specjalistycznych, ale też zaawansowane narzędzia, które istotnie upraszczają proces kontaktu z klientem oraz zawarcia umowy ubezpieczenia – komentuje Rajmund Rusiecki, CEO w Leadenhall Insurance.

Firmę czekają również nowe wyzwania operacyjne – wraz ze wzrostem liczby klientów kilkukrotnie zwiększy się też liczba roszczeń.

– Już dzisiaj jesteśmy gotowi na likwidację większej liczby szkód, nie tylko w naszym kraju. Zlokalizowana w Polsce centrala ma stać się centrum kompetencyjnym również dla zagranicznych operacji w oddziałach spółki – zarówno w obszarze obsługi szkód, jak i underwritingu – dodaje Rajmund Rusiecki.

Rajmund Rusiecki ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie na stanowiskach kierowniczych w towarzystwach ubezpieczeń. Przez blisko 10 lat związany był z Grupą Generali, w której od 2014 roku pełnił funkcję członka Zarządu Generali Życie TU SA, a od 2018 roku również członka zarządu Concordia oraz od 2020 roku członka Zarządu Generali TU SA. Odpowiadał za sprzedaż ubezpieczeń na życie, majątkowych oraz rolnych. W przeszłości pełnił także funkcję dyrektora Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Amplico Life S.A. (MetLife). Karierę w branży rozpoczął w 1995 roku w Grupie PZU, w której przeszedł drogę od agenta ubezpieczeniowego do Dyrektora Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Akademii Finansów w Warszawie oraz studiów podyplomowych warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Efinity Insurance Group: zmiany personalne i zewnętrzne finansowanie

Zmiana na stanowisku CEO w Leadenhall Insurance jest jednym z elementów reorganizacji w strukturach holdingowych Efinity Insurance Group.

– Z dużą satysfakcją przekazuję Rajmundowi Rusieckiemu kierownictwo w Leadenhall Insurance. Jestem pewien, że jego bogate doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym i szerokie kompetencje menadżerskie będą podstawą realizacji celów, które postawiliśmy przed spółką. Co ważne, cała nasza Grupa znajduje się w bardzo ważnym momencie – chcemy dynamicznie rosnąć w Polsce i za granicą. Aby w pełni wykorzystać nasz potencjał prowadzimy rozmowy z funduszami, szukając optymalnej strategii długoterminowego finansowania rozwoju. Przypomnę, że w związku z działaniami w tych obszarach na stanowisku CFO do zarządu Grupy dołączył w marcu Marcin Prusaczyk – mówi Maciej Bud-Gusaim, dotychczasowy prezes Leadenhall Insurance, który pozostanie członkiem zarządu spółki do końca 2023 r. Po tym czasie będzie jak do tej pory kierował strukturami holdingowymi na stanowisku CEO Grupy.

Efinity Insurance Group od ponad 20 lat rozwija się na rynku insurtech. Oferuje rozwiązania w obszarze dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Kompetencje ubezpieczeniowe skupia w Leadenhall Insurance. Za rozwój technologii odpowiada natomiast Efinity, dostawca autorskiego systemu transakcyjnego do sprzedaży polis. Korzysta z niego już 50 000 użytkowników na świecie. Spółki Grupy są obecne m.in. w Hong Kongu i Wielkiej Brytanii.