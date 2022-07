Rynek czeka na EBC

Już dzisiaj posiedzenie EBC, na którym pierwszy raz od ponad 6 lat ma dojść do zmiany stóp procentowych. Określenie wzrostu o 0,25%, bo takiego oczekują analitycy, jako „przełomowy” wydaje się dziwne, ale wszystko wygląda na to, że może to być ważne wydarzenie.

Rynek pracy w Polsce

Poznaliśmy wczoraj dane na temat zmiany wynagrodzeń i zatrudnienia. W zeszłym miesiącu wielu analityków zwracało uwagę, że wzrost wynagrodzeń przestał wyprzedzać inflację. Wtedy była to różnica ułamka procenta. Po tym, jak zobaczyliśmy spadek tempa wzrostu wynagrodzeń do 13% w ujęciu rocznym, różnica wynosi już 2,5%. Nie brzmi to zbyt dobrze. Warto jednak zwrócić uwagę, że do obywateli płynie strumień mniej lub bardziej dziwnych transferów pieniężnych. Ostatnio pojawiła się dotacja węglowa, której przecież na węgiel wydać nie trzeba, bo węgla nie ma. Gdyby doliczyć ją do średniej pensji, dałoby to miesięcznie jeszcze 3,8% wzrostu. Warto zwrócić uwagę, że wciąż rośnie zatrudnienie. 2,2% w skali roku nie jest szczególnie imponującym rezultatem, Musimy jednak pamiętać, że mamy relatywnie niskie bezrobocie, stąd sam wzrost powinien cieszyć. Jest to też dobry prognostyk dla wynagrodzeń. Gdy brakuje rąk do pracy, często rosną płace.

Produkcja przemysłowa zwalnia

Produkcja przemysłowa rośnie o 10,4% w ujęciu rocznym. Nie są to fatalne dane, ale o tym, iż nie są też najlepsze, dobrze świadczy fakt, że to najniższy wynik w tym roku. Ostatni raz niższy wzrost widzieliśmy w październiku 2021. Z drugiej strony to obecnie 4 wynik w Unii Europejskiej, co pozwala spojrzeć na ten parametr znacznie przychylniej. Analitycy spodziewali się, jednak wyniku 11,2%. Tłumaczy to wczorajsze delikatne osłabienie złotego po tych danych. Część winy można oczywiście przypisać do symbolicznie niższego wzrostu wynagrodzeń, aczkolwiek rynki zwyczajowo silniej reagują na produkcję przemysłową.

Japonia utrzymuje stopy procentowe

Bank Japonii utrzymał na niezmienionym poziomie stopy procentowe. Wynoszą one obecnie -0,1% i jeżeli tendencja się utrzyma, wkrótce mogą być ponownie najniższe na świecie. W sumie do tego ruchu brakuje obecnie dwóch decyzji. Mowa o Szwajcarii i Danii. Jeżeli dojdzie do podwyżek stóp procentowych w strefie euro, raczej obydwa te organizmy gospodarcze podążą za EBC i również podniosą stopy procentowe. Należy pamiętać, że o ile Szwajcaria ma jeszcze inflację pod względną kontrolą na poziomie 3,4%, ale już podnosi stopy procentowe, to wzrost cen w Danii wynosi 8,2% i brak decyzji jest mocno zastanawiający.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych należy zwrócić uwagę na decyzję EBC o 14:15 i konferencję prasową po tej decyzji o 14:45.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl