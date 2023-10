Rynki akcji w dobrych nastrojach. WIG-20 najwyżej od ponad 2 tygodni

Wtorkowe notowania na rynku akcji przebiegały w dobrych nastrojach. Na giełdach Azji i Oceanii japoński Nikkei 225 zyskał 2,43 proc., zaś australijski All Ordinaries 1,03 proc. Zwyżki indeksów dominowały również w Europie (DAX +1,56 proc., CAC 40 +1,39 proc. ok. godz. 10:35). Lekko – o 10,8 proc. ok. godz. 10:50 – rosła również cena kontraktów na S&P 500. W ciągu minionych 3 sesji WIG-20 był najmocniejszym głównym indeksem rynku akcji na świecie (+4,55 proc.). Dziś ok. godz. 10:50 po wzroście o 2,11 proc. był najwyżej od ponad 2 tygodni.

Wśród akcji spółek wchodzących w skład mWIG-u 40 swe nowe cykliczne minima osiągnęła dziś ceny akcji spółki Grenevia (dawniej Famur).

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych spadła wczoraj do najniższego poziomu od tygodnia, ale dziś ok. godz. 10:40 lekko rosła (4,662 proc.). Rentowność 10-latek polskiego rządu w piątek i poniedziałek przekraczała 6 proc., ale dziś rano spadała (5,979 proc.).

W tydzień po domniemanej interwencji władz finansowych w Japonii na rynku walutowym, która miałaby nastąpić, gdy podobnie jak temu kurs USD/JPY przekroczył poziom 150 JPY, notowania tej pary walutowej trzymały się nieco poniżej poziomu 149 JPY. Ostrożnie poziom 1,06 atakował dziś rano w górę kurs EUR/USD (+0,29 proc.).

Lekko umacniał się polski złoty (ok. godz. 10:40 EUR/PLN -0,2 proc., USD/PLN -0,51 proc.).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara w październiku oscyluje w przedziale 27000-28500 USD (dzś ok. godz. 10:40 +0,21 proc.).

Cena kontraktu na soję notowanego na CBOT spadła we wtorek rano do swego najniższego poziomu od grudnia 2021 roku. Przełamanie w dół poziomów minimów ceny tego surowca z końca maja br. i pierwszej połowy sierpnia br., do którego doszło pod koniec września br., wydaje się znaczącym sygnałem, który w średnim terminie otwiera drogę do dalszych spadków. Po silnym poniedziałkowym skoku w górę o ponad 4 proc. wywołanym informacjami o ataku Hamasu na Izrael dziś ok. godz. 10:30 ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE rosły o ok. 0,2 proc. Cena kontraktów na gaz ziemny po osiągnięciu wczoraj swego najwyższego poziomu od stycznia br. była dziś rano stabilna. Lekko drożały dziś ok. godz. 10:35 metale szlachetne (złoto +0,44 proc., srebro +0,08 proc., platyna +0,86 proc., pallad +0,89 proc.). Wczoraj pallad był najtańszy od grudnia 2018 roku.

Autor: Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers