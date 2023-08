Sfinks z kolejnym wzrostem sprzedaży

Przychody gastronomiczne w restauracjach zarządzanych przez Sfinks Polska, należących do sieci SPHINX, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers, wzrosły w lipcu o 8% r/r i wyniosły 17,72 mln PLN. To wynik wypracowany przez 75 lokali, czyli o 7 mniej niż rok wcześniej. Narastająco, w miesiącach styczeń – lipiec br. sprzedaż tych sieci osiągnęła poziom 107,56 mln PLN, czyli o 14,2% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie, przychody realizowane przez lokale porównywalne, działające zarówno na koniec raportowanego miesiąca, jak i na koniec analogicznego miesiąca roku ubiegłego (L2L), wyniosły 17,31 mln PLN w lipcu br. wobec 15,37 mln PLN rok wcześniej, co oznacza wzrost o 12,6% r/r.

– Nasze sieci mają za sobą kolejny dobry miesiąc, który potwierdza, że notowane zwiększenie sprzedaży jest trendem stałe wpisującym się w nasze działania. Warto podkreślić, że wzrosty te generujemy mimo mniejszej sieci niż rok wcześniej i to aż o 9%. Rok temu w ciepłych miesiącach mieliśmy do czynienia z wysoką sprzedażą, bo nie był to już okres naznaczony pandemią, zatem baza jest dość wysoka, tym bardziej wygenerowane wzrosty oceniamy pozytywnie. Narastająco, od początku roku na porównywalnej sieci notowaliśmy przychody gastronomiczne w wysokości 106,34 mln PLN, czyli o 19,8% wyższe niż rok wcześniej, co pokazuje potencjał do dalszego zwiększania wyników wraz z rozwojem sieci. Mamy zaawansowane plany w tym zakresie, tylko na ten rok zaplanowaliśmy otwarcia 10 lokali, a docelowo zakładamy odbudowę liczby zarządzanych restauracji do poziomu sprzed pandemii. Rozwój ten zamierzamy realizować w modelu franczyzowym, dzięki czemu wydatki inwestycyjne nie będą dociążać naszych wyników – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.

Wśród przygotowywanych przez Sfinks otwarć jest restauracja Sphinx w Jarocinie, która ruszy za kilka miesięcy. Gastronomiczna spółka uruchomiła już jednak w tym mieście wspólnie z franczyzobiorcą lokal w nowym formacie – SPHINX Coctail Bar, który działa na płycie jarocińskiego rynku pod zadaszoną konstrukcją – tarrasolą, z elementami charakterystycznego dla sieci SPHINX wystroju.