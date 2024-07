Skup akcji własnych cyber_Folks potrwa do 24 lipca

Zarząd cyber_Folks uchwalił skup akcji własnych i opublikował zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. cyber_Folks chce skupić do 42 500 akcji, które stanowią 0,34 proc. kapitału spółki, po cenie 160 zł za jedną akcję. Wartość skupu wyniesie maksymalnie 6,8 mln zł. Oferty sprzedaży akcji można składać w swoim biurze maklerskim, w terminie 10-24 lipca 2024 r. Zgodnie z decyzją Akcjonariuszy, skup akcji własnych jest elementem rekordowej dystrybucji zysku do akcjonariuszy – wcześniej spółka wypłaciła 21,2 mln zł dywidendy. Po dzisiejszej sesji, akcje cyber_Folks dołączą do indeksu mWIG40.

– Skup akcji własnych to dalszy etap dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Doceniamy zaufanie naszych inwestorów i chcemy premiować ich zaangażowanie. Nasza obecna sytuacja gotówkowa jest bardzo dobra. Po sprzedaży Profitroom-u istotnie spada nasze zadłużenie, a dodatkowo rosną zarówno nasze możliwości wypłaty dywidendy w przyszłym roku, jak również znacząco wzrasta nasz potencjał akwizycyjny – mówi Robert Stasik, wiceprezes cyber_Folks.

cyber_Folks od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. 26 czerwca do akcjonariuszy trafiło 21,2 mln zł. Pozostała część ubiegłorocznego zysku netto spółki zostanie przeznaczona na skup akcji własnych o wartości do 6,8 mln zł. Skup obejmie nie więcej niż 42 500 akcji po cenie nie wyższej niż 160 zł. Zakupione przez spółkę akcje zostaną przeznaczone na realizację istniejącego programu ESOP. Szczegóły związane z programem skupu akcji własnych dostępne są m.in. na stronach spółki i w komunikatach.

Uruchomienie skupu akcji własnych zbiegło się w czasie z korektą indeksów giełdowych, w wyniku której akcje cyber_Folks dołączą do indeksu mWIG40 już po sesji w dniu 8 lipca br. Do tej pory akcje technologicznej spółki wchodziły w skład indeksu sWIG80.

– Awans do mWIG40 oznacza, że dołączamy do grona 60-ciu wiodących spółek notowanych na polskiej giełdzie. To realizacja kolejnego kamienia milowego w naszej historii. Jego osiągniecie było możliwe dzięki intensywnej i przemyślanej pracy nad wzrostem biznesu. W konsekwencji istotnie wzrosła nasza kapitalizacja i zainteresowanie inwestorów, którym niezmiennie dziękujemy za zaufanie. – mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks.

Harmonogram skupu akcji własnych: