Skutki nowej ustawy antylichwiarskiej widoczne w styczniowych danych rynku pożyczkowego

W grudniu 2022 r. wg danych CRIF wartość finansowania w segmencie tradycyjnych pożyczek wyniosła 1,3 mld. Rynek zanotował wtedy spadek wartości finansowania względem listopada (- 7,4 proc.) Liczba udzielonych pożyczek w ujęciu miesięcznych także nieznacznie zmalała (-2,1 proc.) . W tym samym okresie rynek pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił finansowania o wartości 215,2 mln PLN z dynamiką -16 proc. m/m i + 140,6 proc. r/r.

W grudniu oba segmenty rynku zanotowały spadki w ujęciu miesięcznym.– mówi Agnieszka Wachnicka, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. – W przypadku tradycyjnego rynku pożyczek pozabankowych na zahamowanie sprzedaży prawdopodobnie wpłynęła nowa ustawa antylichwiarska, której część zapisów weszło w życie 18 grudnia. Jeśli chodzi o segment BNPL pomimo spadku w porównaniu do listopada, grudniowe dane pozostają bardzo dobre i wyższe chociażby od sprzedaży w październiku. Może to oznaczać, że spadek w ujęciu miesięcznym to efekt wysokiej bazy w listopadzie, będącej wynikiem m.in. promocji black friday napędzających sprzedaż online.– dodaje Agnieszka Wachnicka.

Rynek pożyczkowy w styczniu

W styczniu br. wg. danych CRIF wartość finansowania w tradycyjnym sektorze pożyczek pozabankowych wyniosła 1,07 mld PLN. Rynek zanotował spadek wartości udzielonego finansowania o 17,8 proc. względem grudnia 2022 r., a liczba udzielonych pożyczek spadła o 2 proc. m/m. Jeśli chodzi o ujęcie roczne zmiany wyniosły odpowiednio 10,7 proc. oraz 14,4 proc. na plus.

Średnia kwota udzielonej pożyczki wróciła do poziomu poniżej 4 tys. PLN i wyniosła 3482 PLN. Zanotowano spadek zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym odpowiednio o 3,2 i 16,1 proc.

Dane sektora BNPL za grudzień

W grudniu rynek płatności odroczonych miał wartość na poziomie ok 16 proc. finansowania udzielonego przez firmy pożyczkowe. Dane z sektora BNPL pokazują wartość udzielonego finansowania w grudniu na poziomie 215,2 mln PLN, co oznacza spory spadek względem poprzedniego miesiąca (-16 proc. m/m). Liczba pożyczek BNPL także spadła w tym okresie (– 10,1 proc. m/m). Średnia wartość pożyczki zmalała o 6,6 proc. względem listopada. W ujęciu rocznym nadal utrzymuje się trzycyfrowa dynamika wzrostu sprzedaży, co wynika z wczesnej fazy rozwoju tego produktu w Polsce. Możemy natomiast obserwować spadek średniej wartości pożyczki w formie płatności odroczonej w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r (-17,2 proc.)

Choć w grudniu 2022 r. zanotowano spadki na rynku BNPL, to i tak liczba transakcji zaraportowanych w tym segmencie była ponad dwa razy wyższa niż na rynku tradycyjnym. Możemy zaobserwować także spadek wartości średniej udzielonej pożyczki w formie płatności odroczonej. Oznacza to, że ta wartość już od trzech miesięcy kształtuje się na poziomie nie przekraczającym 300 zł. – podkreśla Piotr Badura, wiceprezes CRIF.