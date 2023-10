Spadek stopy referencyjnej NBP o 25 punktów bazowych do 5,75%, jest drugiem z rzędu (po wrześniowym o 75 punktów bazowych). Poprzednia obniżka była zaskoczeniem dla rynków finansowych, o czym świadczy osłabienie kursu złotego w ciągu ostatniego miesiąca o około 10% wobec dolara oraz o około 4% wobec euro. Dzisiejsza decyzja RPP utrzyma to osłabienie, może je nawet zwiększyć. Skutki inflacyjne tego osłabienia będą widoczne w najbliższych miesiącach, bo wzrosną ceny towarów importowanych, a import w Polsce to ponad połowa całego PKB.

Według danych GUS-u, teraz politycznie motywowane ceny paliwa, obniżyły średnie ceny tego produktu o 7%. Po wyborach 15 października Orlen będzie zmuszony powrócić do cen rynkowych paliwa. Zatem w kwartale pierwszym 2024 R znaczny wzrost inflacji w relacji r/r wydaje się być przesądzony, z obecnego poziomu około 8% do prawdopodobnie około 10%.

Stanisław Gomułka – głównego ekonomista Business Centre Club