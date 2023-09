Sprzedaż samochodów: Koniec eldorado, wracają rabaty

Na rynek samochodów wróciły rabaty, a część sieci dealerskich zaczęła przebudowę modelu dystrybucji, która w obecnej sytuacji urasta do rangi kluczowego elementu konkurencyjnego pomiędzy poszczególnymi markami. Dealerzy po raz kolejny najlepiej ocenili Volvo, a jeden z największych wzrostów w rankingu zanotował BMW.

Pandemia i idące z nią utrudnienia w dostawach wywindowały w górę ceny nowych samochodów, co miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe dealerów samochodowych przez ostatnie lata. Jednak ubiegły rok zakończył okres postpandemicznej hossy, a w pierwszym półroczu 2023 r. rozpoczął się proces głębokich rynkowych zmian. Stale rosnące ceny samochodów wyhamowały popyt, więc kolejne marki decydują się na rabaty, o których większość dealerów zdążyła już zapomnieć.

Poprawia się dostępność samochodów, równolegle klienci odczuwają efekty spowolnienia gospodarczego. W efekcie zmienia się struktura popytu i podaży, co wpływa na obniżkę marż. Jednym z efektów zmian na rynku jest konsolidacja sieci dealerskiej, która przyspiesza w tym roku – mówi Michał Lesiuk, Partner EY Polska, Lider Działu Doradztwa dla Sektora Produkcja Przemysłowa i Mobilność.

Na zmiany rynkowe nakładają się poważne zmiany w modelu dystrybucji samochodów i skrajnie różna polityka poszczególnych marek. Jedne stawiają na stabilność i pojedyncze korekty w sieci, inne zaś przeprowadzają prawdziwe rewolucje wśród dealerów.

Wobec znacznych różnic w polityce poszczególnych marek samochodów dotyczącej ich dystrybucji i konkurencji ze strony internetu wobec salonów sprzedaży, odpowiednie modelowanie sieci może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej. Dlatego ocena reprezentowanej marki z perspektywy dealera nigdy dotąd nie miała aż takiego znaczenia – mówi Janusz Sękowski, Partner, EY Polska.

Volvo na topie

Średnia ocena satysfakcji dealerskiej w tegorocznym badaniu jest praktycznie niezmienna względem ubiegłego roku – wyniosła 3,21, wzrastając o symboliczne 0,01. Wśród 28 badanych marek 12 zostało ocenionych lepiej, 12 gorzej, natomiast 2 utrzymały swoją ocenę. W tegorocznych wynikach pojawił się też: brand występujący pod dwiema markami – brytyjski Jaguar/Land Rover, oraz koreański SsangYong, który ostatni raz w badaniu sklasyfikowany został w roku 2008.

Najwyżej ocenioną marką w tegorocznym zestawieniu zostało Volvo, które dodatkowo poprawiło swoją ocenę o 0,19, otrzymując tym samym najwyższy wynik osiągnięty w historii badania – 4,58. Drugie miejsce należy do marki KIA, która przez ostatnie 3 lata zajmowała lokatę tuż za podium, w tym roku awansowała jednak na pozycję wicelidera. Na trzecim stopniu podium, tak jak w ubiegłym roku, uplasował się Mercedes-Benz. Koleje miejsca należą do siostrzanych marek Lexus oraz Toyota, które przyzwyczaiły nas do obecności w gronie najlepiej ocenionych brandów.

Poprawie uległa punktacja Mazdy, która wzrosła aż o 0,41, potwierdzając tym samym, że dla 5-krotnego zwycięzcy badania ubiegłoroczne 8 miejsce i ocena poniżej 4 były anomalią. SsangYong, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność na polskim rynku, wywalczył 9. miejsce w najnowszej edycji badania.

O sukcesie w tegorocznym badaniu z pewnością może mówić BMW, które odnotowało jeden z najwyższych wzrostów oceny (+0,48) oraz awans o 6 pozycji na 12. miejsce. To najwyższa nota bawarskiego brandu od ponad 10 lat, a niezmiennie stanowi on jedną z najbardziej pożądanych przed dealerów autoryzacji.

Samochody dostawcze

W tegorocznej edycji badania liderem zestawienia została marka Mercedes-Benz, detronizując Toyotę pierwszy raz od momentu rozpoczęcia klasyfikacji tej ostatniej w zestawieniu. Nieco gorsza niż w ubiegłym roku ocena Toyoty w samochodach osobowych odzwierciedliła się również w samochodach dostawczych. Grupa Top5 najwyżej ocenionych marek pozostała niezmienna względem ubiegłego roku. Volkswagen i IVECO zamieniły się miejscami, natomiast Ford, z nieco słabszą niż przed rokiem notą, utrzymał się na miejscu piątym.

Stoimy w przededniu bardzo silnych zmian na rynku dealerów samochodowych. Rozwój technologii sprawia, że klienci coraz częściej szukają informacji o nowych samochodach w internecie, co powoduje, że ewoluuje funkcja sieci dystrybucji. Coraz bardziej realne jest upowszechnienie modelu agencyjnego, w którym dealer będzie pośrednikiem, pozyskującym jedynie marżę za sprzedaż a nie podmiotem kupującym samochód od importera – mówi Krzysztof Romański, Partner DCG Dealer Consulting.

O badaniu

„Badanie satysfakcji dealerów samochodowych” prowadzone jest przez DCG Dealer Consulting oraz firmę doradczą EY od 2007 r. Tegoroczna, 16. edycja została przeprowadzona w sierpniu 2023 r. W badaniu wzięli udział właściciele, a także osoby zarządzające stacjami dealerskimi. Badaniem objęci zostali dealerzy samochodów osobowych, a także samochodów dostawczych do 3,5 t. Poszczególne aspekty dealerskiej satysfakcji zostały oceniane w pięciostopniowej skali. Każda ankieta poświęcona jednej marce samochodu składała się z 81 pytań, a 21 ocen cząstkowych decydowało o nocie końcowej. Łącznie w badaniu uzyskano 424 ankiety dotyczące 28 marek, co stanowi rekordową wysoką próbę 55% badanej grupy.