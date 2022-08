Staff augmentation czy project outsourcing – który model współpracy wybrać?

Prognozy wskazują, że niedobór programistów w USA do 2026 roku przekroczy 1,2 mln, w UE 600 tyś., w samej Polsce na dzień dzisiejszy brakuje ok. 50 tysięcy programistów. Jest to palący problem sektora IT, którego rozwiązaniem są 2 popularne modele zapobiegania deficytom kadrowym – staff augmentation oraz project outsourcing. Który z nich warto wybrać?

Outsourcing – co to jest?

Nazwa outsourcing pochodzi od skrótu połączenia trzech angielskich słów – outside-resource-using, co można przetłumaczyć jako wykorzystywanie źródeł zewnętrznych. Outsourcing jest praktyką w biznesie, która polega na przekazaniu określonych zadań lub prac nad projektem firmie zewnętrznej, która dostarcza swoich pracowników.

W branży IT outsourcing przybiera często formę wypożyczenia pracowników z firmy A (np. software house’u) do firmy B (np. firmy produkcyjnej) w celu:

wytworzenia systemu lub jego części,

przeprowadzenia testów oprogramowania,

stworzenia kompleksowego produktu cyfrowego.

Największą zaletą outsourcingu jest oszczędność czasu i środków, które musiałyby zostać wykorzystane do stworzenia planu projektu czy rekrutacji i zatrudnienia specjalistów z branży IT (programistów, project managerów, scrum masterów czy testerów). Decydując się na outsourcing usług IT, możesz skupić się na własnych procesach biznesowych, dzięki czemu podniesiesz ich jakość oraz rentowność.

Dzięki wykorzystaniu możliwości outsourcingu, firmy, które nie specjalizują się w programowaniu mogą stworzyć system lub produkt cyfrowy bez konieczności powoływania do tego celu zespołów programistów lub testerów.

Outsourcing projektów IT

Zlecenie projektów IT firmie zewnętrznej powszechnie nazywane jest outsourcingiem projektowym. Określamy tak zarówno sytuację, gdy firma zleca cały projekt zewnętrznemu dostawcy jak i jego fragment (np. przetestowanie wytworzonego systemu).

W tej sytuacji to dostawca jest odpowiedzialny za rekrutację i zarządzanie pracownikami, wykonanie określonych w umowie zadań oraz terminowe dostarczenie odpowiedniego jakościowo produktu.

Jest to więc nic innego jak zewnętrzny zespół specjalistów, który pracując zdalnie lub z Twojej siedziby, dba o to, aby dostarczyć Ci możliwie najlepszy system, aplikację lub inne dedykowane oprogramowanie.

Czym jest Staff Augmentation?

Staff Augmentation jest rodzajem strategii outsourcingowej, która pozwala firmom zrekompensować luki w umiejętnościach własnych zespołów poprzez uzupełnienie ich pracownikami z zewnątrz.

Opierając się na na wymaganiach umowy lub kontraktu, dodajemy do Twojego teamu pracowników (team extension), którzy mają wiedzę ekspercką w danej dziedzinie. “Wynajmowane” osoby dołączają do zespołu na dowolnym etapie tworzenia oprogramowania. Celem Staff Augmentation jest uzupełnienie Twojego zespołu pracownikami o eksperckich kompetencjach, bez konieczności zatrudniania ich przez Ciebie.

Właściwy partner technologiczny zapewnia specjalistów z szerokimi kompetencjami w danej dziedzinie, którzy szybko wdrożą się w sposób działania Twojej organizacji. Nowe osoby mogą pracować zarówno zdalnie, jak i z Twojego biura. Twój dostawca powinien zadbać o zapewnienie właściwych narzędzi i podział ról w zespole.

Project outsourcing czy Staff Augmentation — który model wybrać?

Jeżeli Twoja firma boryka się z brakami kadrowymi w sektorze IT, to zarówno project outsourcing jak i staff augmentation będą remedium dla Twoich problemów. Musisz jednak wiedzieć, że modele te mają swoje specyficzne zależności, które zdecydowanie warto wziąć pod uwagę już na samym początku procesu decyzyjnego.

Project Outsourcing doskonale sprawdzi się w sytuacji, w której nie chcesz tworzyć własnego zespołu IT i zależy Ci na oddelegowaniu całego projektu do sprawdzonej firmy zewnętrznej. W tym przypadku przekazujesz całą odpowiedzialność za efekt końcowy zespołowi inżynierów, który posiada już określoną strukturę i doświadczenie w prowadzeniu projektów IT.

Staff Augmentation sprawdzi się, jeśli Twoim celem jest uzupełnienie kompetencji własnego zespołu specjalistów. Stosując to rozwiązanie, dołączasz do swojego teamu osoby, które wypełniają lukę kompetencyjną i po zrealizowaniu swoich zadań wychodzą z projektu.

Bez względu na to który model współpracy wybierzesz, musisz mieć pewność, że pracujesz ze sprawdzonymi osobami, które dostarczą Twojej firmie produkt cyfrowy najwyższej jakości.

Podsumowanie

Outsourcing IT jest świetnym sposobem na uzupełnienie kompetencji i zachowanie ciągłości prac nad projektem. Zanim zdecydujesz się na współpracę z konkretną firmą outsourcingową upewnij się, że ma doświadczenie w realizacji podobnych projektów, dla firm zbliżonych w swojej strukturze do Twojej. Współpraca będzie przebiegała płynniej i sprawniej. Koniecznie zapoznaj się z case studies projektów, które zrealizował Twój potencjalny dostawca.

