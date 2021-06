Startuje kolejna edycja „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe”

Ruszyła rejestracja do tegorocznej 22. edycji „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe”, rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej. Promujący innowacyjność program, który skierowany jest zarówno do przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i tych, które działalność rozpoczęły stosunkowo niedawno, od ponad dwóch dekad organizuje firma doradcza Deloitte. Po raz drugi zostanie przyznana również nagroda Impact Stars dla firmy, której technologie, produkt lub usługi mają pozytywny wpływ na otoczenie. Termin zgłoszeń do „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” upływa 31 sierpnia. Zwycięzców poznamy w listopadzie.

„Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” to program, który plasuje 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Polsce i Europie Środkowej, publicznych lub prywatnych, w oparciu o procentowy wzrost przychodów w ciągu ostatnich czterech lat. W tegorocznym rankingu analizowane będą przychody w latach 2017-2020. – A to oznacza, że w zestawieniu ujęte będą także wyniki z roku zdominowanego przez pandemię. Spółki technologiczne odegrały ogromną rolę w przystosowaniu się do tzw. nowej normalności. One nie tylko stymulują wzrost biznesów, ale też pozwoliły nam funkcjonować w czasie izolacji. Pandemia COVID-19 sprawiła, że wiele rozwiązań, wydających się być technologiami przyszłości, już teraz znajduje zastosowanie. Wystarczy wspomnieć opiekę zdrowotną, rozwiązania biurowe, e-commerce czy nauczanie zdalne. Liczymy, że to przyspieszenie technologiczne znajdzie odzwierciedlenie również w naszym rankingu – mówi Agnieszka Zielińska, partner w Dziale Doradztwa Finansowego, liderka programu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe.

Od kilku lat firmy z Polski dominują w rankingu Deloitte. Na przestrzeni dwóch dekad wysokie miejsca zajmowały m.in. CD Projekt, home.pl, eCard, Pracuj.pl czy LiveChat. W ubiegłorocznej edycji w głównej kategorii „Fast 50” uplasowało się 15 firm z Polski, a na czele rankingu stanął Packhelp – twórca platformy pozwalającej projektować i zamawiać spersonalizowane opakowania online. Oprócz niego do pierwszej dziesiątki trafiły aż cztery polskie firmy: EGZOTech (5. miejsce), Solution4Labs (7. miejsce), Zdrowegeny.pl (8. miejsce) oraz Tylko (9. miejsce).

Tegoroczna edycja przynosi pewne zmiany w regulaminie. Ranking obejmie dwie kategorie „Fast 50” i „Companies to Watch”. Dodatkowo firmy mogą aplikować do nagrody specjalnej „Impact Stars”.

Każda spółka, która stara się o udział w kategorii głównej „Fast 50” musi spełniać następujące kryteria:

działać na rynku od co najmniej czterech lat, czyli co najmniej od 31 grudnia 2016 r.;

osiągać przychody operacyjne nie mniejsze niż 50 tys. euro w roku 2017, 2018, 2019 oraz przychód w roku 2020 nie mniejszy niż 100 tys. euro;

posiadać siedzibę w jednym z krajów Europy Środkowej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Kosowo, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia);

być firmą technologiczną, a jej działalność musi zawierać się w jednej z kategorii: komunikacja, ochrona środowiska, fintech, sprzęt komputerowy, ochrona zdrowia i nauki medyczne, media i rozrywka, produkcja oprogramowania;

zajmować się opracowywaniem lub produkcją technologii autorskich lub ponosić istotne nakłady na prace badawczo-rozwojowe;

posiadać strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych.

Z kolei w kategorii „Companies to Watch” oceniane będą przedsiębiorstwa młodsze, niespełniające jeszcze kryteriów uczestnictwa w rankingu głównym. Dzieli się ona na dwie podkategorie: „Investment Stars” i „Growth Stars”.

Podkategoria „Investment Stars” obejmuje 10 spółek, które zdobyły największy kapitał inwestycyjny w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 maja 2021 roku.

Podkategoria „Growth Stars” obejmuje 10 spółek, które wykazały naturalny wzrost w okresie trzech ostatnich lat.

Firm ubiegających się o nagrodę specjalną „Impact Stars” nie dotyczą kryteria przychodowe oraz długość prowadzonej działalności. Kategoria została wprowadzona z myślą o przedsiębiorstwach, które z powodzeniem łączą rozwój innowacyjnych produktów czy usług technologicznych z pozytywnym oddziaływaniem na co najmniej jeden z obszarów: społeczeństwo, biznes, innowacje, środowisko i różnorodność. W ubiegłym roku spośród polskich firm to wyróżnienie otrzymały spółki: Divante i Netguru (za wspólną inicjatywę „Tech to the rescue”, czyli wsparcie branży IT dla sektora organizacji pozarządowych w czasie pandemii), EGZOTech oraz Laparo. – Pandemia i wyjątkowość ostatnich dwóch lat niewątpliwie znajdzie odzwierciedlenie również w kategorii „Impact Stars”. Szukamy firm, których działalność miała znaczący wpływ na ich otoczenie. Każda edycja Technology Fast 50 Central Europe to wielkie wydarzenie zarówno dla nas, jak i zgłaszających się spółek. Zapewne będzie tak również w tym roku – mówi Agnieszka Zielińska.