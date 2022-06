Stopy procentowe rosną po raz dziewiąty

Dziś Rada Polityki Pieniężnej podniosła podstawową stopę procentową o 0,75 p.p. do 6 proc. To już dziewiąta podwyżka z serii, która rozpoczęła się w październiku 2021 roku. WIBOR 3M, ważny dla kredytobiorców hipotecznych, jest aż o 0,72 p.p wyższy niż stopa referencyjna NBP, podczas gdy w okresie ostatnich 7 lat było to przeciętnie 0,27 p.p.

Po dziewiątej podwyżce stóp podstawowa stopa procentowa będzie wynosić 6 proc. To kolejna podwyżka będąca reakcją na rosnącą inflację. Ta w maju wyniosła rekordowe 13,9 proc. (wstępny szacunek GUS), rosnąc o 1,5 p.p. Rynek spodziewał się kolejnej podwyżki stóp, a od dwóch tygodni są już dostępne na rynku lokaty bankowe oprocentowane na 6 proc. Jednak wybierając taką lokatę trzeba się liczyć ze stratami wynikającymi ze znacznie wyższej inflacji. Mimo obecnej podwyżki realna stopa procentowa (stopa procentowa minus inflacja) w Polsce w kolejnym miesiącu spadła do -6,94 proc. ( z -6,36 proc. w kwietniu). Po raz pierwszy w tym cyklu podwyżek realna stopa w Polsce jest niższa niż w USA, gdzie wynosi -6,74 proc.

Rosnące stopy procentowe powodują także, że rośnie stawka WIBOR 3M, na podstawie, której wyliczane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych. Niekorzystna dla kredytobiorców jest także utrzymująca się rekordowa różnica pomiędzy stopą referencyjną NBP, a stawką WIBOR 3M. Obecnie WIBOR 3M wynosi 6,72 proc., czyli 0,72 p.p. powyżej stopy referencyjnej NBP. Podczas gdy od 2015 roku WIBOR 3M był przeciętnie tylko o 0,27 p.p wyższy niż stopa referencyjna. W okresach wzrostu stóp ta różnica rosła przeciętnie do 0,45 p.p., podczas gdy w okresie ich spadków kurczyła się do 0,18 p.p. Oznacza to, że w czasie spadków stóp można liczyć, że różnica między WIBOR 3M a stopą referencyjną się zmniejszy, nie ma jednak raczej szans by w tym czasie odrobić obecne straty wynikające ze znacznie wyższego poziomu WIBOR 3M wobec stopy referencyjnej. A to bardzo niekorzystna wiadomość dla wszystkich kredytobiorców, wskazująca na wysokie prawdopodobieństwo, że wkrótce stopy wzrosną do poziomu powyżej 7 proc.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce